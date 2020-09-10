Кипр заблокировал санкции ЕС против Белоруссии

Как сообщает источник издания Frankfurter Allgemeine, Кипр заблокировал санкции ЕС протии Белоруссии, потребовав принять аналогичные меры против Турции.

Теперь соглашение по санкциям не будет принято до 21 сентября, когда пройдет встреча министров иностранных дел стран Европейского Союза. Ранее сообщалось, что главы МИД европейских государств поддержали введение санкций против Белоруссии из-за нарушений в ходе выборов главы государства, а также разгона митингующих.

С 14 августа представители дипведомств стран ЕС работали над списком белорусских граждан, которым будет запрещен въезд в Евросоюз, а также, чьи счета будут заморожены. Сообщается, что в список вошли 40 человек.

Кипр требует ввести санкции против Анкары из-за планов турецкой стороны по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье, в непосредственной близости от берегов Кипра.

Напомним, о намерении Евросоюза ввести санкции против 31 высокопоставленного белорусского чиновника, включая министра внутренних дел страны Юрия Караева, стало известно 7 сентября. Сам президент Александр Лукашенко в список не включен, поскольку Берлин намерен вести с ним диалог.