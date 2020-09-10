Колесниковой угрожали убийством и расчленением

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова подала заявление о возбуждении уголовного дела, в связи с ее похищением, угрозах со стороны силовиков и попытки вывезти ее из страны. «Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально», – говорится в заявлении Колесниковой.

Марии Колесниковой предъявлены обвинения в попытке захвата власти, она арестована и находится в СИЗО в городе Минске.

7 сентября Колесникова была похищена неизвестными в гражданской одежде в Минске. Утром следующего дня Колесникова оказалась на белорусско-украинской границе. По словам оппозиции власти пытались депортировать ее на Украину, но Колесникова отказалась уезжать из страны, разорвала свой паспорт и вернулась на территорию Белоруссии. А по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко Колесникова и еще два члена Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов пытались сбежать на Украину. Бежавшие оппозиционеры, по словам Лукашенко, прошли паспортный и пограничный контроль, а затем пытались прорваться на машине через последний пограничный пост. «Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины — ну, на ходу», – заявил Лукашенко.

После отъезда из Белоруссии кандидата в президенты Светланы Тихановской и других членов ее избирательного штаба, Колесникова выполняла роль неформального лидера уличных белорусских протестов. Она лично участвовала во всех мирных шествиях в столице, которые проходят каждое воскресенье с момента проведения президентских выборов. Колесникова была сторонником исключительно мирных форм протеста – они лично уговаривала протестующих не приближаться к силовикам.

Протесты с Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко прилучил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.