Макрон допустил введение «жесткого карантина»

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возобновление «точечного жесткого карантина» в стране. Возможны закрытия общественных заведений и ограничения на собрания, заявил он. Эммануэль сказал, что ограничения не будут общими и будут приниматься с учетом ситуации в каждом конкретном регионе. Однако вопрос о закрытии промышленных предприятий президентом Франции не поднимался. По итогам второго квартала2020 года ВВП страны упал на рекордные 13,8% из-за карантина, и теперь власти республики боятся «добить» французскую экономику.

За минувшие сутки во Франции выявлено 8577 новых случае заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что в полтора раза превышает суточный уровень заражений марта 2020 года, когда французские власти ввели карантин и остановили экономику страны.

Днем ранее Эммануэль Макрон, выступая перед студентами лицея по подготовке специалистов в области авиации, снял защитную маску с лица, чтобы покашлять. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию среди французов, которых с июля 2020 года обязали носить маски в общественных местах.