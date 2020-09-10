Медики назвали сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

По словам и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрия Лиознова, коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции сформируется у россиян через год, - к осени 2021 года. Произойдет это, как за счет вакцинации, так и за счет переболевших естественным путем граждан.

«Перенесенное заболевание формирует иммунитет, длительность его мы пока оцениваем. Но мы видим, что те, что переболел весной, летом, сейчас не заболевает», - сообщил врач на пресс-конференции в онлайн-режиме. Он уточнил, что сейчас все надежды связаны с формированием «коллективного иммунитета циркуляции возбудителя, бессимптомного или симптомного течения к осени 2021 года».

Лиознов пояснил, что под коллективным иммунитетом подразумевается ситуация, когда «67-70% населения имеют антитела, - в идеале это 80% и более».

«Пока мы видим, что согласно исследованиям, показатель иммунитета у населения порядка 20%, плюс-минус», - добавил Лиознов. При этом сказать сегодня, возможно ли повторное заражение или нет пока нельзя.

«Периодически появляется информация о том, что бывают повторные случаи, однако, каждый из них требует доказательств, соответствующего исследования и подтверждения», - отметил глава НИИ гриппа.

Ранее сообщалось, что в России прирост заболевших за истекшие сутки достиг показателя 5 363 в 84 регионах страны. Число заболевших продолжает увеличиваться несколько дней подряд. Днем ранее в стране было выявлено 5 218 случаев COVID-19, показатель стал самым высоким, начиная с середины августа. В общей сложности в стране зафиксировано 1 046 370 случаев COVID-19. Число летальный случаев достигло 128, за весь период - 18 263. Выписаны из больниц за все время эпидемии 862 373 пациента, за последние сутки - 5 915. Число активных случаев в стране, таким образом, составляет 165 734.