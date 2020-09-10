МКБ поможет начинающим предпринимателям открыть бизнес

Московский кредитный банк (МКБ) совместно с порталом klerk.ru запустил образовательный проект, ориентированный на действующих предпринимателей и начинающих бизнесменов.

Курс состоит из цикла видео-уроков, рассказывающих о том, как обойти «подводные камни» при открытии своего дела, посмотреть на бизнес со «стороны». Уроки содержат практические советы по работе с банком, составлению кадровых документов, начислению зарплат, налогообложению, эквайрингу и электронным кассам.

Директор департамента МСБ МКБ Виктор Жидков предоставлено пресс-службой

«Мы хотим облегчить непростую жизнь предпринимателя, помочь реализовать бизнес идею, рассказывая о всех трудностях в оформлении документов, налоговых нюансах и непонятной отчетности. В очень простой и доступной форме мы развеиваем миф об излишне забюрократизированной системе, непреодолимости инстанций и инспекций. С этими уроками начинающие бизнесмены увереннее будут действовать на старте, а работающие на рынке смогут найти ответы на многие непростые вопросы», - расказал директор департамента МСБ Московского кредитного банка Виктор Жидков.

«Мы рады были сделать этот онлайн-курс вместе с МКБ. В сети очень много информации для начинающих бизнесменов, но проверенной и применимой на практике — мало. Этот образовательный проект сделали с особой тщательностью. Он написан простым языком, но совершенно точно никого не подведет. Всех ждем на курсе и удачи всем в бизнесе», — добавила руководитель Центра обучения «Клерка» Марина Снеговская.