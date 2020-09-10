Навальный полностью пришел в себя, сообщают СМИ Германии

Газета Der Spiegel сообщает, что политик Алексей Навальный после того, как он был выведен немецкими врачами из состояния медикаментозной комы, полностью пришел в себя.

Издание сообщает, что состояние здоровья Навального «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Уточняется, что пациент смог вспомнить все события, которые предшествовали его отравлению. Что касается физической формы, то Навальному, по заверению немецких врачей, удастся восстановиться, как минимум на 90%, психика оппозиционера уже восстановилась практически полностью, рассказали врачи.

Ранее главный токсиколог Омской области Александр Сабаев заявил, что в случае попадания вещества «Новичок» в организм человека, пациент не выжил бы.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью одной из радиостанций США заявил, что оппозиционер Алексей Навальный, скорее всего, отравлен по заказу «высокопоставленных российских чиновников».

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете по пути из Томска в Москву. В этой связи лайнер вынужден был экстренно приземлиться в Омске, где политика доставили в местную больницу.