Цены на нефть развернулись вниз на новостях о запасах в США

Утром 10 сентября котировки нефти возобновили падение после того, как американский институт нефти (API) обнародовал данные об увеличении запасов топлива в США на 3 млн баррелей на прошлой неделе. Аналитики рынка прогнозировали снижение запасов. Днем ранее цены на сырье перешли к слабому росту после падения до минимума с июня.

Сегодня ожидаются данные о запасах Минэнерго США. В среднем эксперты прогнозируют снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина и дизеля на 2,5 млн баррелей, сообщает S&P Global Platts.

Ранее в выпущенных прогнозах Минэнерго США спрогнозировало рост добычи в стране до конца текущего года на 0,1 млн б/с, до 11,4 млн б/с. По прогнозам ведомства на 2021 год уровень добычи будет держаться на отметке 11,08 млн б/с. При этом прогноз о спросе на жидкие углеводороды в 2020 и 2021 годы снижен.

Фьючерсы на ноябрь к 8:00 по московскому времени потеряли в цене в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures $0,09 (0,22%), до $40,7 за баррель. Для сравнения днем ранее, 9 сентября, контракт подорожал на $1,01 (2,5%).

Котировки на октябрь к этому времени потеряли в цене на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX $0,16 (0,42%), достигнув отметки $37,89 за баррель. Накануне подорожала на $1,29 (3,5%).

По мнению финансового директора Velandera Energy Маниша Раджа, волатильность рынка вызвана неопределенностью перспектив долгосрочного спроса на нефть.