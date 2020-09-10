Эпоха беспорядка: Deutsche Bank предрек перераспределение власти и богатства

Возможно, пришло время прощаться с эпохой глобализации. Мир вступает в шестую эпоху своей современной истории, которую аналитик Deutsche Bank Джим Рейд назвал в своей новой аналитической записке «эпохой беспорядка». Кстати, с таким названием наверняка согласятся инвесторы, имевшие сомнительное удовольствие уже испытать часть «прелестей» нового времени на собственных кошельках.

Главными героями новой эпохи будут миллениалы, т.е. люди, которым сейчас от 22 до 38 лет и которые захотят перераспределить богатства от стариков молодежи. Еще одной отличительной чертой эпохи беспорядка, по мнению Рейда, будет то, что споры о неравенстве между странами и внутри самих стран не будут ограничиваться только деньгами. Что же касается главного конфликта новой эпохи, то это, конечно же, конфликт между поколениями, который может стать поворотной точкой для общества и изменить многое, начиная от результатов политических выборов и заканчивая политикой, в целом.

Джим Рейд считает, что голосование по брекситу в Великобритании и президентские выбора в США в 2016 году оставили значительную часть молодежи в состоянии, мягко говоря, неудовлетворенности. Молодежи очень не нравится, что подавляющее большинство решений принимается сейчас против их воли. Это ощущение несправедливости подготовит почву для мести с их стороны. Миллениалы хотят иметь больше власти, чтобы изменить политику и перераспределить богатства от старшего поколения молодежи.

В техническом плане это может выразиться в ужесточении законодательства о наследовании, ослаблении налоговой защиты пенсионеров, увеличения количества налогов на недвижимость и их роста, а также увеличении подоходного налога и налога на прибыль предприятий и компаний.

Новое поколение может перестать бояться инфляции, потому что она поможет ослабить долговую ношу, которую они получили от старшего поколения, и заставит делиться держателей облигаций, среди которых значительно преобладают представители старшего возраста и состоятельные люди.

Старикам в новой эре также, вероятно, придется смириться со снижением до ноля и даже ниже роста цен на недвижимость, если у молодого поколения не будет взрывного роста доходов. Все это приведет куда как к большему хаосу и беспорядкам, чем были в уходящую эпоху глобализации.

Эпоха беспорядка принесет также дальнейшее ухудшение отношений между США и Китаем и разворот процессов глобализации на 180 градусов. Для Европы следующее десятилетие будет крайне важным, возможно, решающим. Произойдет резкий рост долгов. Неравенство в обществе повысится до опасного уровня, после чего произойдет социальный взрыв и разворот на 180 градусов.

По мере нарастания противоречий между старшим и молодым поколениями миллениалы и молодежь начнут побеждать на выборах и менять политику с учетом своих интересов.

Текущий год, считает Джим Рейд, может стать первым годом новой эпохи. По его мнению, коронавирусная пандемия станет концом эпохи глобализации, длящейся с 1980 года.

Что касается технической стороны, то многое будет зависеть от того, удастся ли закрепиться в обществе работе в режиме удаленного доступа. Если «удаленка» прочно войдет в нашу повседневную жизнь, то это окажет очень большое влияние на общество и экономику.

В самом конце своей аналитической записки, которой, не исключено, суждено стать чем-то вроде программного документа нового времени, Джим Рейд обращает внимание на то, что за последние 500 лет новая, зарождающаяся сила 16 раз бросала вызов правящим элитам. В 12 из них дело заканчивалось войной. Тем не менее, обнадеживает автор, военный конфликт на этот раз маловероятен.