Huawei представила собственную ОС — она заменит Android

Компания Huawei Technologies Co. представила в четверг модернизированную и расширенную версию платформы HarmonyOS 2.0, которая должна заменить Android и помочь китайскому IT-гиганту обходить все более ужесточающиеся американские санкции. Huawei также объявил о планах предложить другим изготовителям устанавливать HarmonyOS 2.0 на свою продукцию.

Выступая на Конференции по развитию Huawei в Дунгауне, генеральный директор Huawei Technologies Consumer Business Group Ричард Ю сказал, что с четверга, 10 сентября, компания располагает бета-версией HarmonyOS 2.0 SDK для «умных» телевизоров Huawei Smart Screen и автомобильных информационно-развлекательных систем, а в декабре к ним добавится бета-версия SDK и для смартфонов.

Привлекательность платформы HarmonyOS 2.0 состоит в открытости, безопасности и системе распределения, облегчающих ее установку на все устройства. Первые смартфоны, работающие на HarmonyOS 2.0, должны появиться, по словам Ричарда Ю, уже в следующем году. В мире, который все больше и отчетливее делится на два лагеря из-за торговой войны между США и КНР, Huawei подготовила новую платформу для использования, в основном, на внутреннем рынке.

Крупнейший в мире изготовитель смартфонов признал, что ограничения США, затрудняющие поставки чипов, негативно повлияли на поставки продукции. В первой половине текущего года Huawei произвел 105 млн смартфонов, тогда как за весь прошлый год - 240 млн.

Тем не менее, главную часть своего выступления Ю посвятил расширению экосистемы Huawei Mobile Services, глобальной платформы, насчитывающей сейчас 1,8 млн разработчиков и 490 млн активных пользователей. Среди мобильных экосистем она, по утверждению Ричарда Ю, уступает только iOS от Apple и Android от Google.

Huawei сейчас борется за выживание. Администрация Трампа ввела против китайского телекоммуникационного гиганта несколько пакетов санкций, отрезав как от клиентов, так и от поставщиков. Huawei пришлось использовать запасы деталей и запасных частей для выпуска множества видов своей продукции, начиная от базовых станций и заканчивая смартфонами. После 15 сентября китайская компания лишится практически всего доступа к таким важным партнерам, как тайваньская компания Semiconductor Manufacturing Co., которая поставляла ей процессоры Kirin. Между прочим, в прошлом чипы Kirin успешно конкурировали с Snapdragon, чипами Qualcomm Inc.

Одной из главных задач для Huawei сейчас является налаживание производства деталей и узлов для своих смартфонов. Без этого китайская компания будет постоянно находиться в опасности. Впрочем, тяжелая обстановка не помешала Huawei активно работать и расширять платформу HarmonyOS как альтернативу в долгосрочной перспективе доминирующему дуэту американских мобильных платформ.