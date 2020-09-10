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Помпео формирует антикитайскую коалицию в Юго-Восточной Азии

Москва, 10.09.2020

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал страны Юго-Восточной Азии пересмотреть свои отношения с китайскими государственными компаниями. «Сегодня я говорю вам: не сдавайтесь. Не просто говорите, а действуйте. Пересмотрите деловые отношения с государственными предприятиями, которые запугивают прибрежные государства АСЕАН в Южно-Китайском море. Не позволяйте Коммунистической партии Китая садиться нам на шею», – заявил Помпео в видеообращении к министрам иностранных дел стран Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В организацию входят Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Бруней.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в обращении к АСЕАН заявил, что США вмешиваются в ситуацию в Южно-Китайском море и осуществляют его милитаризацию.

Между тем Китай имеет два территориальные споры с тремя странами АСЕАН – Филиппинами, Индонезией и Вьетнамом. В июле 2016 года, Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла решение в пользу Филиппин и признала незаконными притязания Китая на территорию большей части Южно-Китайского моря. Но Пекин не признает это решение международного суда.

Президент США Дональд Трамп превратил торговую войну с Китаем в один из своих главный внешнеполитический лозунгов в предвыборной президентской кампании 2020 года. «Мы превратим Америку в производственную сверхдержаву и покончим с нашей зависимостью от Китая раз и навсегда. Будь то разделение или введение огромных тарифов, как я уже делал, но мы прекратим нашу зависимость от Китая, потому что мы не можем полагаться на Китай», – заявил Трамп.

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