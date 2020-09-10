Помпео высказал предположения о виновных в болезни Навального

Оппозиционер Алексей Навальный, скорее всего, отравлен по заказу «высокопоставленных российских чиновников», рассказал госсекретарь США Майк Помпео в интервью одной из радиостанций США. Новость передает издание «Коммерсантъ».

«Я думаю, что люди во всем мире видят этот вид деятельности таким, какой он есть», - сообщил Помпео. Он добавил, что очевидно, что когда «в мире видят, что была попытка отравить диссидента, то есть и понимание, что есть существенный шанс, что это на самом деле исходило от высокопоставленных российских чиновников».

Ранее сообщалось, что в Германии объясняют спасение оппозиционера Алексея Навального «цепочкой счастливых случайностей»: быстрой реакции пилотов самолета, в котором ему стало плохо, а также помощи врачей в Омске, которые сразу же ввели Навальному атропин. При этом правительство ФРГ не сомневается, что «за атакой стоят российские спецслужбы», а именно это мог быть, по мнению издания, агент ФСБ.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете по пути из Томска в Москву. В этой связи лайнер вынужден был экстренно приземлиться в Омске, где политика доставили в местную больницу.