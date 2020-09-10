Посол России подарил Лукашенко карту Белоруссии в составе Российской империи

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подарил президенту Александру Лукашенко факсимильную карту 1866 года Витебской, Гродненской Минской и Могилевской губерний в составе Российской империи. «Это еще одно подтверждение историзма, справедливости границ Беларуси. В том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», — объяснил свой подарок Мезенцев. Видео с вручение подарка разместил близкий к Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Перед президентскими выборами, состоявшимися 9 августа 2020 года, Александр Лукашенко отказывался от продолжения интеграции в рамках Союзного государства и заявлял об «угрозе с Востока». После президентских выборов, столкнувшись с многочисленными акциями протеста, Лукашенко пошел на резкое сближение с Москвой.

Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко прилучил на президентских выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.