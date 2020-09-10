Путин поручил снизить уровень безработицы

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам – сообщает официальный сайт главы государства. Владимир Путин отметил, что глубина экономического спада в России оказалась меньше, чем в других ведущих странах. «Мы знаем, у нас за второй квартал текущего года падение ВВП составило 8,5 процента, в США – 9,5, в еврозоне – 15 процентов», – заявил Путин. По словам президента большую роль в этом сыграли своевременные меры поддержки трудовых коллективов, предприятий, целых отраслей, которые были приняты на федеральном уровне и в регионах.

Президент призвал правительство обратить особое внимание на безработицу, которая «находится на достаточно высоком уровне» и превышает шесть процентов экономически активного населения. «Напомню, что такой уровень у нас был в марте 2012 года. Начинали мы, где‑то полтора года назад у нас было 4,7, сейчас – 6,3. Вроде бы в процентах немного, но это значительный рост», – сказал Путин. Президент поручил правительству к концу 2021 года восстановить занятость до уровня 2019 года, то есть снизить уровень безработицы до 4,7% от экономически активного населения.