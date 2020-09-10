Аналитики Reuters рассказали о неожиданном эффекте от санкций против РФ

Большой недостаток санкций в том, что к ним со временем привыкаешь. Вот и угроза Запада ввести новые санкции за предполагаемое отравление Алексея Навального веществом из группы «Новичок» не напугала международных инвесторов. Конечно, такую реакцию объясняет не только привыкание, но и прочность российской финансовой системы, которую, считает Reuters, не развалить подобными санкциями.

Естественно, многое может измениться после президентских выборов в США в ноябре, но сейчас инвесторы, наученные опытом санкций за Украину, доклад прокурора Мюллера и такое же предполагаемое отравление Скрипалей, не торопятся реагировать на угрозу введения новых санкций.

Давно существует убеждение, что единственные санкции, которые могут причинить реальный вред российским финансам, это запрет на покупку российского долга. Все же остальное не перевесит искушения заработать на российской ключевой ставке, которая в три раза выше обычной 2-процентной, считающейся на Западе вполне «приличной».

В пользу России, по мнению Reuters, также огромные запасы нефти и газа и крепкие финансовые показатели. Так, соотношение госдолга к ВВП в России в этом году ожидается на уровне всего лишь 20%. Для сравнения: это в 5 (!) раз меньше, чем в США, Великобритании или Франции, и в 3 раза меньше, чем в Китае.

К этому следует прибавить и полутриллионные валютные резервы, опытный центробанк и консервативную фискальную политику. По мнению главы отдела долга развивающихся стран компании Mirabaud Дэниеля Морено, все это делает Россию одним из сильнейших рынков, надежно защищенным практически от всех санкций. Правоту его оценки подтверждают события последних шести лет, в течение которых против России с очень незначительным результатом были введены десятки всевозможных санкций.

Впрочем, такого мнения придерживаются не все специалисты. Тим Эш из BlueBay Asset Management, например, считает, что многочисленные санкции и угроза введения новых санкций заставила российский рубль подешеветь на 5-12% в течение нескольких последних недель. Такая же ситуация в 2014 и 18-м годах, утверждает он, заставила иностранных инвесторов активно распродавать ОФЗ.

Тем не менее, высокие процентные ставки и сильные фундаментальные показатели России помогли Москве вернуть иностранных инвесторов, которым до появления коронавируса принадлежали рекордные 35% номинированных в рублях ОФЗ.

Доля России в индексе GBI-EM американского банка JPMorgan, главного показателя облигаций развивающихся стран в местной валюте, выросла за пару последних лет с менее чем 7 до 8,3%. В 2007 году она, кстати, составляла всего лишь 1,5%. Она также заметно приблизилась к рекордным 10%, которые были достигнуты в 2012-14 гг., когда цены на нефть превышали сто долларов за баррель.

Из-за запрета на выпуск гособлигаций в долларах доля России в индексе «твердой валюты» EMBIG Diversified, составлявшая в 2007 г. 9%, опустилась сейчас до 3,4%.

Рейтинговое агентство Fitch считает возможность введения новых санкций в отношении России «высокой». Но в агентстве не ждут по-настоящему жестких санкций – запрета на покупку российских гособлигаций или отключения российских банков от платежной системы SWIFT, а это значит, что эффект от новых санкций будет, как и раньше, незначительным.

«Мы убедились, что распродажа (российских активов) на прошлых санкциях всегда была хорошей возможностью, - отметил управляющий портфелем Aberdeen Standard Investment Виктор Сабо. «Российские активы впоследствие сполна отыгрывали потери» - резюмировал он.