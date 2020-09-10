США ввели санкции против трех россиян и одного украинца

Министерство финансов США объявило р введении санкций против некоторых трех граждан России и одного гражданина Украины за вмешательство в президентские выборы 2020 в США. От России попали в санкционный список попали Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц – они якобы они пытались взломать информационную систему сотрудничающей с избирательным штабом Джо Байдена компании SKDKnickerbocker.

Народный депутат украинского парламента Андрей Деркач провинился перед американцами тем, что опубликовал записи телефонных переговоров вице-президента США Джо Байдена и президента Украины Петра Порошенко 2015 года. На них, в частности, Байден просит Порошенко об увольнении генерального прокурора Украины Виктор Шокина. Ранее Шокин возбудил уголовное дело в отношении украинской компании Burisma Holdings, где трудился сын Джо Байдена.

В 2014 году сын вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден, не имевший соответствующих профильных знаний, получил должность в украинской газодобывающей компании Burisma Holdings.