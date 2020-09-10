Стало известно о намерении Путина создать комиссию по расследованию произошедшего с Навальным

Как рассказал в интервью изданию Foglio премьер Италии Джузеппе Конте, президент России Владимир Путин сообщил ему о своих намерениях создать комиссию по расследованию инцидента с Алексеем Навальным.

«Президент Путин объявил мне, что создаст комиссию по расследованию, и сказал, что готов сотрудничать с немецкими властями», - сообщил Конте.

Он уверен, что сотрудничество по всем острым вопросам, наилучший выход для предотвращения обострения между Евросоюзом и Россией.

Конте, комментируя ситуацию с Навльным, сообщил, что его позиция совпадает с итальянской и общеевропейской. Также политик считает, что во избежание разнотолков, необходимо «пролить свет на произошедшее, преследовать ответственных за столь серьезное преступление».

Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где врачи поставили ему диагноз нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Через двое суток оппозиционер был госпитализирован в немецкую клинику «Шарите»,чьи врачи позже сообщили о наличии в организме политика остатков опасного вещества «Новичок».

Накануне во властных структурах Германии приписали спасение оппозиционера Алексея Навального «цепочке счастливых случайностей» - быстрой реакции пилотов самолета, в котором ему стало плохо, а также помощи врачей в Омске, которые сразу же ввели Навальному атропин.