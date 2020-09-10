Страхи фондового рынка

Построено на недоверии

Согласно исследованию "Росгосстрах банка" и аналитического центра НАФИ, лишь около трети россиян хотя бы раз использовали альтернативные традиционным вкладам способы сбережения. При этом почти четверть россиян о них ничего не знает или не имеет полной информации для того, чтобы воспользоваться.

Оформляли вклад в комбинации с накопительным и инвестиционным страхованием жизни или ПИФом 9% россиян, индивидуальный инвестиционный счет — 9%, обезличенный металлический счет — 7%. Наименьшим спросом среди розничных инвесторов пользуются программы доверительного управления — их оформляли лишь 4%.

Не готовы воспользоваться в будущем инвестиционными продуктами 38% опрошенных. Большинство объясняет свое решение недоверием к таким альтернативам традиционным вкладам, около 15% россиян заявили о непонимании условий данных продуктов. Но большинство готово попробовать себя в качестве капиталистов.

Сегодня в продуктовых линейках банков представлен широкий выбор финансовых решений, которые позволяют получать более высокий по сравнению с классическими сберегательными инструментами доход за счет инвестиционной составляющей, с приемлемым уровнем риска, поясняет член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

Подобные продукты зачастую предполагают достаточно низкий порог входа, указывает эксперт. Как правило, сумма минимального взноса начинается от 50-100 тысяч рублей. Они подходят большому количеству начинающих инвесторов, у которых не хватает знаний или времени, чтобы самостоятельно анализировать рынок. Вопрос в том – что люди до сих пор, к сожалению, в самом деле плохо осведомлены о подобных инвестиционных решениях, не разбираются в условиях и поэтому их опасаются. (О событитях на фондовом рынке можно регулярно читать новости, например: Акции дня: «Русгидро» повышает градус, а также анализ:

РЫНОК: Ныряем за нефтью и ТРЕНДЫ: Компании спешат за дешевыми деньгами).

ИИС в конце тоннеля

В инвестировании, комментирует ситуацию шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв, перевешивает здоровый консерватизм наших сограждан, вкупе с боязнью вместо дохода от альтернативных инструментов получить в кошельке явно внеплановую финансовую дыру. Переварив информацию о накопительных и инвестиционных продуктах, люди в большинстве своём осознают обе стороны медали: что на этом можно неплохо заработать, но и также что в основе самой возможности денежного прироста здесь лежат достаточно рискованные и сильные колебания рыночных цен на российские или зарубежные акции, золото, нефть, тогда как цены этих активов способны то хорошо расти, то резко падать, особенно в кризисные времена.

Вызывает обоснованное беспокойство и стабильность самого финансового учреждения, говорит эксперт. То есть страховой или брокерской компаний, которая выступает посредником при постановке любых инвестиционных задач. Однако счета у страховщиков или брокеров не гарантированы государством, как вклады. И финансовая нестабильность, а в ряде случае, бывает, и недобросовестность организации, предоставляющей инвестиционные услуги, могут представлять собой угрозу сбережениям.

Процессы доверительного управления клиентскими средствами ещё и сильно дискредитированы в России за последние годы по сути негодной и толком не работавшей в интересах клиента системой негосударственных пенсионных фондов (НПФ), считает Пётр Пушкарёв. Многие из них просто приказали долго жить, так ничего существенного в пользу будущих пенсионеров и не накопив, а подавляющее большинство из оставшихся НПФ даже не сумели обогнать доходами инфляцию либо вовсе ушли практически в ноль или в минус.

Большинство ПИФов тоже отнюдь не блистали результатами, давая доход ненамного выше рынка в годы, когда акции интенсивно росли, но принося клиенту убытки или очень незначительные прибыли в кризис, когда рынки обваливались. При этом работники самих фондов, безусловно, получали доходы лично для себя, которые часто превосходили по факту прибыли их клиентов. А для НПФ ещё и были пролоббированы в законодательстве излишне строгие по отношению к клиентам правила, когда накопленный за счёт денег пенсионера доход просто теряется при попытке перейти в другой НПФ в первые несколько лет.

Танк ИС-2. Ответ всегда найдется ИТАР-ТАСС Автор: Олег Давыдов



Аналитик видит перспективу у индивидуальных инвестиционных счетов - ИИС, где государство дало владельцу стимулирующие налоговые вычеты, безусловно повлиявшие на сравнительную популярность этой формы инвестиций. Особенно же, считает он, ивестирование стало привлекательно благодаря мощным рыночным трендам в последние пару лет по акциям и золоту.

Защита от новичка

Правда, весь предыдущий год, замечает он, финансовые власти с переменной активностью обсуждали, как защитить непрофессионального инвестора-новичка от самого себя, предлагая затруднить подавляющему большинству россиян вход в самостоятельную торговлю многими российскими и особенно западными биржевыми инструментами. (См. также: "Ускользающий капитал").

Но этим летом закон о категоризации приняли, и он в целом оказался либеральным. Любой держатель счёта у лицензированного в России брокера сможет добавить в свой инвестиционный список и западные акции, а также получит шанс вполне легально инвестировать почти в любые интересующие его иные активы, после того как сдаст вполне доступный тест у брокера на понимание сути инструмента и связанных с ним рисков.

Мало кто осознаёт, обращает внимание аналитик, что по сравнению с обезличенными металлическими счетами (ОМС) в банках, торговля "электронным золотом" на брокерском счёте или через ПИФ явно предпочтительнее, позволяя при достижении металлом определённой планки цены в любой момент управляющему ПИФА или самому клиенту, если руль в его руках, просто забрать этими руками прибыль, а также динамично управлять рисками, не ожидая у моря погоды весь оговоренный договором по ОМС срок: год или несколько лет.

Но и банковские ОМС, и даже пенсионные накопительные фонды имели бы шанс на более высокую популярность, если бы на сохранность средств в НПФ и на структурные продукты банков распространялись частичные гарантии государства, уверен Пётр Пушкарёв.

В целом у россиян есть скепсис относительно альтернативных депозитам продуктов, признает, в свою очередь, ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Однако, справедливости ради, эксперт отмечает, что за последние пять лет ситуация значительно изменилась. Россияне стали активно искать альтернативные инвестиционные продукты банковскому депозиту. В этом им помог, в том исле ЦБ РФ низкими ставками.

Такое поведение граждан обусловлено недоверием в целом к финансовой системе, замечает он. Для граждан самым стабильным вложением является недвижимость, из того что нельзя потрогать - депозит. Однако в последнее время к ним добавился еще ИИС, на который приобретаются ОФЗ.

Как в Америке

Также, продолжает аналитик, зачастую россиян отпугивает сложность продуктов ПИФ, НСЖ, ИСЖ, и порой нежелание финансовых организаций полностью раскрывать риски вложения в них. Вложившись в них люди, разочаровываются плохими результатами и негативно отзываются о них. Происходит это из-за того, что сотрудники банка не договаривают обо всех нюансах, рекламируя, например, только высокую доходность, полученную за определенный период, чтобы продать инвестиционный продукт и получить премию за продажу.

Чтобы избегать таких ошибок, считает Иван Капустянский, должен быть развит институт финансовых советников, которые могут помочь с выбором финансовых инструментов с учетом целей инвестора. Например, в США профессия финансового советника одна из самых распространенных. В России вообще мало кто знает, что есть такие люди, а если знают, то доверяют им слабо.

Переток средств из вкладов в инструменты фондовых рынков не сильно отразится на банках, уверен эксперт. Во-первых, банки могут предоставлять услуги доступа к торгам, таким образом получая дополнительный доход в виде комиссий. Во-вторых, в случае необходимости получения ликвидности для увеличения кредитования, банки могут привлечь вклады за счет более высокой ставки по депозитам в рамках акционного предложения, а также занять дешевую ликвидность на межбанке. Или - выпустить облигации и занять деньги на той же фондовой бирже, куда устремились клиенты банка.

Сказывается и тот факт, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, что инструменты фондового рынка развиваются в нашей стране относительно немного времени, по сравнению с развитыми странами. Например, в США доля граждан, которые владеют акциями, облигациями или участвуют в различных программах фондового рынка, около 60%. В России таких всего 5%, причем прирост числа частных инвесторов начался в прошлом году, а рекордные показатели достигнуты к сентябрю 2020 года. Если на 1 января этого года на ММВБ было зарегистрировано чуть более 3 млн частных инвесторов, то сейчас таковых уже более 6 млн.

Традиционными методами инвестирования в нашей стране считаются депозиты (как рублевые, так и валютные), покупка недвижимости и наличной валюты, констатирует аналитик. Так было на протяжении многих лет, пока ставки по вкладам в банках были на высоком уровне, а сдача квартиры в аренду считалась хорошей возможностью для получения дополнительного дохода. Сейчас, когда средние ставки по вкладам опустились до многолетних минимумов, такой инструмент для инвестирования перестает пользоваться популярностью, из-за чего банки отмечают отток средств с депозитов граждан.

В настоящее время есть много возможностей для приумножения капитала и получения пассивного дохода, отмечает он: открытие инвестиционных счетов (ИИС), участие в паевых фондах (ПИФы), приобретение «народных облигаций» (ОФЗ-н), а также есть возможность приобретения акций крупнейших российских и иностранных компаний. Однако, указывает Артем Деев, чтобы понимать риски таких инструментов и размеры возможной прибыли, стоит обратиться к профессиональным брокерам или банкам, которые предлагают клиентам подобные услуги.