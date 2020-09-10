Топ-менеджер из ВТБ24 возглавил подразделение МКБ для состоятельных клиентов

Московский кредитный банк (МКБ) сообщил о назначении нового топ-менеджера. На должность директора департамента по работе с состоятельными клиентами МКБ назначен Юрий Бабин. Он будет курировать направление mkb private bank, в том числе отвечать за разработку стратегии блока, привлечение и обслуживание клиентов, управление командой.

Бабин имеет большой опыт работы в сегменте private banking. Последние 12 лет он работал в ВТБ24 private banking (затем ВТБ private banking), где в статусе вице-президента, управляющего директора отвечал за продажи клиентам московского региона. До 2007 года занимал различные должности в группе «Никойл/Автобанк/ Уралсиб», от позиции стажера до должности вице-президента, начальника управления по привлечению и обслуживанию клиентов private banking.

Родился в 1978 году. Окончил Факультет экономических наук ВШЭ (Высшей школы экономики) по специальности «Экономика и управление на предприятии», «Государственные и муниципальные финансы».