Турция хочет покупать газ по более низким ценам

В Анкаре надеются на то, что поставщики газа предложат более конкурентоспособные цены и проявят гибкость, если они хотят продления долгосрочных контрактов на поставки в общей сложности приблизительно 16 млрд м³ газа в год. Более четверти долгосрочных контрактов на поставки газа в Турцию истекают в следующем году, включая контракты с российским Газпромом и азербайджанским SOCAR, а также сжиженного газа (LNG) из Нигерии.

Конкуренция со стороны американского LNG и высокая потенциальная возможность для Турции начать добывать собственный газ из дна Черного моря изменили динамику на газовых рынках, заявил на брифинге чиновник Министерства энергетики Турции, имя которого агентство Reuters не сообщает.

«Старомодные» газовые контракты, часто привязанные к ценам на нефть, содержат пункт о штрафах покупателей, если они не выкупают свою квоту полностью. Эти контракты больше, по мнению турецкого энергетика, не подходят к реалиям современного рынка. Цены, уверен он, должны коррелироваться с ценами в главных газовых хабах.

Сейчас проходят переговоры по заканчивающимся контрактам. От результата переговоров будет зависеть: продлят их или турецкая сторона начнет искать новых поставщиков. Решение Анкары будет зависеть от того, что предложат продавцы и насколько будут конкурентоспособны предлагаемые ими цены.

Почти все необходимые нефть и газ Турция покупает на стороне. В первой половине текущего года их импорт из России и Ирана снизился, а покупки Анкарой азербайджанского и особенно американского газа выросли.

США неожиданно стали в январе-июне 2020 года вторым по объему экспортером газа в Турцию. Как подчеркнул турецкий чиновник на брифинге, главная причина таких успехов – высокая конкурентоспособность их цен и условий.

Потребление газа Турцией скорее всего возрастет несмотря на работы над возобновляемой и альтернативной энергией. Открытие в августе крупного газового месторождения Сакирья в Черном море позволит Турции стать газодобывающей страной.

У месторождения два крупных достоинства. Во-первых, газ в нем высокого качества и не нуждается в больших инвестициях, а во-вторых, хотя оно и находится и на глубине порядка двух тысяч метров, но всего лишь в 170 километрах от действующего газопровода.

Как заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез, его запасы составляют 320 млрд м³ газа. Он также добавил, что надеется на то, что дальнейшие разведочные работы позволят открыть новые газовые месторождения.

«Очень вероятно, что наши запасы еще вырастут,- подчеркнул турецкий чиновник.- По крайней мере, мы на это очень надеемся. Ясность появится, вероятно, в октябре. Мы рассчитываем к этому времени проанализировать данные еще по двум еще потенциальным месторождениям».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в августе, что Турция начнет добывать газ в Черном море в 2023 году. Дата символическая, в этот год турки будут отмечать столетие Турецкой республики. Однако, по словам чиновника на брифинге, на полную мощность месторождение заработает через два-три года.