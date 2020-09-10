Ученые нашли вирус, который способен подавить эпидемию гриппа

Ученые из США нашли риновирус, который способен блокировать вирус гриппа А. Уточняется, что данный вирус проявляется, как обычная простуда, чаще в виде обычного насморка, проходящего за пять дней. Результаты исследования публикует журнал The Lancet Microbe.

Ученые Медицинской школы Йельского университета после ряда экспериментов, пришли к выводу, что риновирус препятствует распространению вируса гриппа А, подавляя гриппозные клетки. Ученые рассказали, что явление, когда один патоген подавляет репродукцию другого, не новость. Называется данное явление интерференцией вирусов. Однако для данной пары патогенов, оно выявлено впервые.

Поводом для проведения исследований на данную тему послужила информация о том, что в 2009 году, когда в мире бушевала пандемия 2009 года, распространение вируса гриппа H1N1 замедлилось осенью, с началом сезонных простуд. Проанализировав результаты ПЦР-тестирования пациентов за три зимних сезона – с 2016 до 2019 года, авторы исследования пришли к выводу, что вирус гриппа А и риновирус встречались в анализах пациентов сопоставимых количествах - 922 и 982 соответственно. При этом, оба вируса сразу были выявлены только в 12 образцах, что удивило исследователей.

В ходе эксперимента выяснилось, что после попадания риновируса в организм иммунный ответ на него достигал максимума через 72 часа, активируя четыре интерферон-стимулируемых гена ISG, кодирующих молекулы, которые блокируют вирус гриппа А. Данная реакция успешно подавляет вирус гриппа, не давая ему проявиться, заключают ученые