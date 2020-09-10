Вход/Регистрация Подписка

Ученые нашли вирус, который способен подавить эпидемию гриппа

Москва, 10.09.2020

Ученые из США нашли риновирус, который  способен блокировать вирус гриппа А. Уточняется, что данный вирус проявляется, как обычная простуда, чаще в виде обычного насморка, проходящего за пять дней. Результаты исследования публикует журнал The Lancet Microbe.

Ученые Медицинской школы Йельского университета после ряда экспериментов, пришли к выводу, что риновирус препятствует распространению вируса гриппа А, подавляя гриппозные клетки. Ученые рассказали, что явление, когда один патоген подавляет репродукцию другого, не новость. Называется данное явление интерференцией вирусов. Однако для данной пары патогенов, оно выявлено впервые.

Поводом для проведения исследований на данную тему послужила информация о том, что в 2009 году, когда в мире бушевала пандемия 2009 года, распространение вируса гриппа H1N1 замедлилось осенью, с началом сезонных простуд. Проанализировав результаты ПЦР-тестирования пациентов за три зимних сезона – с  2016 до 2019 года, авторы исследования пришли к выводу, что вирус гриппа А и риновирус встречались в анализах пациентов сопоставимых количествах - 922 и 982 соответственно. При этом, оба вируса сразу были выявлены только в 12 образцах, что удивило исследователей.

В ходе эксперимента выяснилось, что после попадания риновируса в организм иммунный ответ на него достигал максимума через 72 часа, активируя четыре интерферон-стимулируемых гена ISG, кодирующих молекулы, которые блокируют вирус гриппа А. Данная реакция успешно подавляет вирус гриппа, не давая ему проявиться, заключают ученые

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Названа причина мощного роста курса доллара
    Внезапная приостановка испытаний коронавирусной вакцины AZD1222 британской фармацевтической компанией AstraZeneca ввиду болезни одного из их участников привела к фронтальному укреплению доллара США
  2. Взрыв технологического пузыря – обвал начался
    Пузырь на рынке акций США начал сдуваться. Капитализация высокотехнологичных компаний, которая за последние несколько месяцев оказалась слишком раздута, в четверг резко снизилась. На смену покупателям пришли продавцы, теперь каждый старается как можно быстрее избавиться от своих активов
  3. Исключительные выборы в Ярославле
    Предстоящие в воскресенье выборы по Ярославскому округу эталонно показательны с точки зрения одной из самых острых сегодня политических проблем. Борьба за вакантное место в Госдуме обернулась столкновением местных элит и «пришлого» руководства области. Пока что здесь идет настоящая демократическая компания
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама