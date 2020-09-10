В Deutsche Bank считают, что вскоре наступит эпоха беспорядка

В исследовании Deutsche Bank за сентябрь говорится, что вслед за эпохой глобализации, которая длилась 40 лет, наступает «век беспорядка», пишет РБК. В документе подчеркивается, что в центре новой эпохи будет «холодная война» между США и Китаем, рост глобального долга и усиление позиций миллениалов.

Среди ключевых моментов финансовая организация выделяет рост экономического веса Китая и параллельно ухудшение его отношений с США. На этом фоне в Европе интеграционные процессы выйдут на новый уровень, особенно после завершения ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции. Продолжится политика «вертолетных денег». А в целом, как считают в Deutsche Bank, «не всякий беспорядок является плохим».

В аналитике уточняется, что на первом этапе после завершения эпидемии ковида произойдет рост инфляции, усиление экономического неравенства, но в дальнейшем стоит ожидать отхода в сторону увеличения налогов с богатых, ужесточения конкуренции между поколениями, на новый уровень выйдут и вопросы изменения климат. По прошествии некоторого времени можно ожидать новую технологическую революцию, говорится в аналитике.