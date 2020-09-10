В экономике РФ одномоментно реализовался ряд рисков

Эффект августа

Началось все с Белоруссии, которая является не просто географическим соседом, ее экономика очень сильно интегрирована в российскую. Большая часть долга страны - перед Россией, один из главных инвесторов - также Россия, кроме того, через Белоруссию происходит транзит российской нефти, и это нельзя недооценивать.

Волнения, начавшиеся после в соседней стране после президентских выборов 9 августа, наряду со своим политическим значением, имеют экономическую сторону.

Уже сейчас экономика Белоруссии находится на грани краха. Только за август резервы рухнули почти на 16% и составляют менее 8 миллиардов долларов. При этом в стране начался валютный кризис, ставки на межбанковском рынке взлетели буквально в небо.

Очевидно, что все это наносит довольно ощутимый урон экономике России, к тому же, создаются достаточно высокие геополитические риски. (См. Почему Белоруссия — наша проблема).

Но как оказалось, это только часть проблем, с которыми Москве пришлось столкнуться в конце лета - начале осени. Те же геополитические риски удвоились, если не сказать больше, после отравления главного оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в Омске 20 августа и, как сообщается, достаточно благополучно вышедшего сейчас из комы в клинике в ФРГ. Ведь теперь именно с этим событием связана основная риторика западных стран в отношении Кремля.

Санкционная угроза сейчас звучит из уст европейских, да и американских политиков недвусмысленно.

Впрочем, все эти проблемы при большом желании можно было бы как-то “девальвировать”, все-таки экономика Белоруссии не так велика и масштаб потерь ограничен. Санкции к России применяются уже несколько лет, а она продолжает функционировать.

Нефть опять подкачала больше обычного

Так что для полноценного негативного сценария не хватало чего-то еще более существенного. И последний фрагмент пазла не заставил себя долго ждать.

Им стал обвал нефтяных цен, который пришелся аккурат на начало месяца. Цены на нефть марки Brent впервые с июня опустились ниже 40 долларов за бочку, показав самое сильное падение за три месяца: с начала сентября снижение составило уже около 15%. Опасения участников торгов связаны со слабым спросом. Согласно опросу Bloomberg, большинство китайских НПЗ не готовы увеличивать закупки, даже несмотря на снижение цен.

При этом именно КНР является крупнейшим потребителем в мире. Косвенно подтверждает опасения и решение Национальной нефтяной компании Абу-Даби снизить отпускные цены. Кроме того, разница в цене между дальними и ближними контрактами, так называемое контанго, достигла максимума с конца мая, а это значит, что рынок готовится к росту избыточного предложения.

В общем и целом, пока восстановление рынка нефти откладывается, а это негативно скажется в первую очередь на доходах бюджета. Все-таки низкие цены на “черное золото” держатся уже полгода, и такой вызов перед Россией встает впервые за долгие года.

Очевидно, что сама по себе экономическая ситуация в стране не улучшится – этому могло бы поспособствовать восстановление мировой экономики и рост спроса на сырье.

Во-первых, сырьевой экспорт – все еще ключевая статья бюджетных доходов, во-вторых, рассчитывать на внутреннее потребление вряд ли стоит, учитывая продолжающееся падение реальных доходов россиян и высокую закредитованность населения.

Учитывая сложившуюся ситуацию, надежда остается только на рост сырьевых цен. И хотя сейчас наблюдается снижение котировок, вероятность подъема сохраняется.

Без этого фактора, поддерживать экономику даже на текущих уровнях будет сложно.

Кто теперь покупает гососдолг

Выпадающие доходы бюджета нужно как-то компенсировать, и Минфин, как известно, принял решение покрывать дефицит новыми заимствованиями. Однако сложность в том, что желающих покупать ОФЗ в падающей валюте и без перспектив дальнейшего смягчения монетарной политики не слишком много, во всяком случае среди иностранцев. Ведомство в августе уже было вынуждено отменить ряд аукционов.

Впрочем, последние две недели Минфин все же занимает более 100 миллиардов рублей, но за счет локального спроса. Иностранцы с наступлением лета утратили интерес к российскому госдолгу. Так, за три месяца нерезиденты купили долговые бумаги правительства РФ всего на 6 млрд рублей, то есть около полупроцента от размещенного за это время объема в 800 миллиардов.

Эксперты отмечают, что основной объем на последних аукционах покупает узкий круг крупных игроков, скорее всего, это госбанки.

При этом министр финансов Антон Силуанов буквально на днях признавал, что без спроса из-за рубежа выполнить план заимствований будет проблематично.

“Объем долга, который мы в этом году займем, во многом будет зависеть и от того, доверяют нам или нет, в том числе иностранцы. Если не будет иностранных инвесторов, мы столько не займем, поэтому нам нужно дорожить этим доверием”, - заявил он на Московском финансовом форуме. (См. также: Антикризисные меры вместо нацпроектов).

Не взлетим, так поплаваем

С другой стороны, есть своего рода козырь – свободно плавающий рубль. И хотя снижение курса национальной валюты вряд ли кого-то может порадовать, эта тенденция помогает сгладить негативные последствия. Стоимость нефти в рублях с июля находится на отметке выше 3000 рублей, а это более или менее комфортный для бюджета показатель.

С высокой долей вероятности можно сказать, что в ближайшее время ожидать существенного укрепления рубля вряд ли стоит. Тем не менее, может сложиться и более благоприятная ситуация.

Геополитические риски, например, могут частично уйти. Предпосылки к этому уже есть. Так, например, в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможных досрочных выборах главы государства после изменения конституции. Вполне возможно, это важный шаг к деэскалации ситуации в стране. И российский рубль, кстати, отреагировал на это самым сильным укреплением за месяц.

Если события в Белоруссии начнут развиваться в позитивном ключе, а цены на нефть после небольшой паузы вернутся к росту, довольно мрачная картина, сложившаяся вокруг России, начнет рассеиваться.