В Кремле прокомментировали возможное возвращение к прямым выборам мэров и губернаторов

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, идея о возвращении к прямым выборам глав крупных городов РФ и губернаторов на данном этапе не реализуема, поскольку может возникнуть противостояние муниципальных и региональных властей, что негативно скажется на развитии субъекта в целом. Хотя мнение граждан необходимо учитывать в рамках существующих правил, добавил чиновник. Он считает, что необходимо дождаться завершения соответствующих процедур.

«Были ситуации, когда руководитель региона и мэр крупнейшего города региона фактически находились в положении противостояния друг с другом... Чаще всего это не была здоровая конкуренция», - сообщил Песков журналистам. Он добавил, что чаще всего данная конкуренция только вредила региону, поскольку «в итоге город оставался без развития, регион страдал, все это длилось годами».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не готовы принять на веру данные из публикации кипрского издания Politis о россиянах, которые получили «золотые паспорта» республики. Он считает, что данная информация нуждается в проверке, поскольку не является официальным сообщением властей Кипра.

«Это газетная публикация - мы не может расценивать ее как факт», - заявил чиновник.