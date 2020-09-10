В России за сутки выявлено 5,3 тыс. новых случаев COVID-19

В России прирост заболевших за истекшие сутки достиг показателя 5 363 в 84 регионах страны, сообщает оперштаб. Число заболевших продолжает увеличиваться несколько дней подряд. Днем ранее в стране было выявлено 5 218 случаев COVID-19, показатель стал самым высоким, начиная с середины августа. В общей сложности в стране зафиксировано 1 046 370 случаев COVID-19. Число летальный случаев достигло 128, за весь период - 18 263. Выписаны из больниц за все время эпидемии 862 373 пациента, за последние сутки - 5 915. Число активных случаев в стране, таким образом, составляет 165 734.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве – 695 новых заболевших. На втором месте расположился Санкт-Петербург (+215), замыкает тройку лидеров Московская область (+169). В пятерке Нижегородская область (+163), Ростовская область (+155).

Ранее сообщалось, ученые рассказали, что у мужчин и пожилых людей COVID-19 вызывает более опасные симптомы, чем у других групп населения. В ходе экспериментов по выявлению причин данной закономерности, ученые выделили и установили нуклеотидную последовательность вирусной РНК. На основании этого ученые сделали выводы о более слабом иммунном ответе именно у мужчин и пожилых.