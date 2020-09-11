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Обострение отношений с Турцией заставляет Афины вооружаться

Москва, 11.09.2020
#Политика
  • Обострение отношений с Турцией заставляет Афины вооружаться

EPA

Одним им ожидаемых последствий резкого обострения отношений между Грецией и Турцией в последние месяцы будет рост расходов на оборону участников конфликта. Несмотря на коронавирусный кризис и резкий рост дефицита бюджета Афины решили, что сейчас самое время достать чековую книжку и начать покупать истребители, фрегаты, торпеды, вертолеты и многое другое.

Больше всего заработает на росте военных расходов Греции Франция. Это не только дань надежности и высокому качеству французской военной техники, но и благодарность Афин за серьезную поддержку, которую оказывает им Париж в этом кризисе. Крупная сделка по продаже французской военной техники обсуждалась премьер-министром Греции Мицотакисом и президентом Франции Макроном, встретившимися на Корсике накануне саммита лидеров средиземноморских стран, который состоялся в четверг.

Афины намечают существенный рост военных расходов. Как пишет Politico, Греция готова потратить на усиление своей армии до 2030 года порядка 10 миллиардов евро. Это на треть больше, чем греки тратили на оборону до обострения ситуации в восточной части Средиземноморья.

Первые полтора миллиарда планируется потратить в ближайшие месяцы. Деньги на эти расходы в основном будут взяты из недавней продажи десятилетних гособлигаций.

Предполагается, что Кириакос Мицотакис расскажет подробно о программе усиления вооруженных сил Греции в субботу в традиционном ежегодном выступлении, посвященном экономике. Сейчас же со слов пресс-секретаря правительства Стелиоса Петсаса, известно, что она будет состоять из трех основных частей: собственно закупок вооружений и техники, усиления личного состава армии и реорганизации оборонной промышленности.

Переговоры о покупке Грецией 18 французских истребителей «рафаль» находятся на заключительной стадии. Предполагается, что в контракт будут также включены ракеты и запчасти для истребителей «мираж».

Обращает на себя внимание и то, что сразу за этой сделкой должно последовать подписание соглашения о сотрудничестве в военной сфере. Этот документ крайне важен, потому что в нем будет идти речь об оказании помощи подписантами в случае нападения на одного из них.

Париж рассчитывает получить большую часть денег, которые Афины намерены потратить на усиление ВС, но не все. Греция намерена также покупать технику и снаряжение у США, Германии, Великобритании, Испании и Нидерландов.

Греки хотят также приобрести от двух до четырех новых фрегатов, но поскольку Париж запросил очень высокую цену за французские корабли очевидно будет проведен международный тендер. Афины купят, скорее всего, немецкие торпеды, а также модернизируют боевые вертолеты «апач».

В планах и модернизация истребителей F-16. Ее выполнит, естественно, Lockheed Martin. Она будет завершена в 2027 году и обойдется греческим налогоплательщикам в 1,25 млрд евро.

Проведение программы модернизации военной техники и усиления греческой армии осложняется финансовым кризисом, в котором Греция живет уже более десяти лет. Греческие правительства много раз сокращали бюджет. Естественно, попали под сокращения и расходы на оборону. За десять лет они были снижены почти вдвое: с 7,24 млрд евро в 2008 году до 3,75 млрд евро в 2018 г.

Тем не менее, Греция по военным расходам на одном из первых мест в НАТО. Ее часто приводят в пример, потому что в прошлом году она потратила на оборону 2,28% ВВП, который, кстати, за десять лет сократился приблизительно на четверть. Это больше неофициально требуемых от членов Альянса 2% от ВВП и намного больше среднего показателя, составляющего 1,2%.

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