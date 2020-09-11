Акции дня: «Магнит» притягивает рост

Котировки одного из крупнейших в России ритейлеров «Магнита» выросли на фоне покупки акций компании. За торговую сессию в пятницу бумаги выросли +4,27% до 4666 рублей за акцию.

В пятницу стало известно, что компания «Марафон Ритейл», связанная с основным владельцем инвестиционной компании Marathon Group Александром Винокуровым, приобрела еще 0,136% акций «Магнита». Это не первая покупка бумаг компании, ранее 7 сентября «Марафон Ритейл» приобрела 20 887 акций ритейлера по цене 4 572 рублей за бумагу. Затем, 11 сентября, компания купила еще 117 359 акций «Магнита» по средней цене 4 549 рублей за штуку. Сделки совершены вне биржи. Общая стоимость двух пакетов составила порядка 629 млн рублей.

Кроме того, «Магнит» заявил о намерении запустить до конца года два собственных сервиса доставки из магазинов. Предполагается, что это будет экспресс-доставка продуктов питания и доставка более крупных покупок с более длительными сроками.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии вырос на +0,45% до 2910,51 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,53% до 1223,05 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:15 мск составила 40,22 долларов за баррель (+0,40%). Российская валюта укреплялась – 74,98 рублей за доллар.