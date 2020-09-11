All-on-6 имплантация: инновационный подход в протезировании

Сущность метода имплантации all on 6 состоит в установке шести имплантов без наращивания костной ткани с наличием возможности незамедлительно подвергнуть протез высокой жевательной нагрузке.
Показания к применению имплантации все-на-шести таковы:
- патологические процессы в тканях пародонта;
- полное отсутствие всех зубов на верхней либо нижней челюсти;
- противопоказания к проведению остеопластических оперативных вмешательств;
- понижение высоты кости вследствие атрофии;
- отсутствие желания или возможности у больного пользоваться съемными протезами.
Протокол имплантации зубов все-на-шести
Основой методики все-на-шести является имплантация при помощи метода все-на-четырех, однако она предлагает более успешное решение проблем, вызванных установкой всего четырех имплантатов. Увеличение опор с обеих сторон челюсти на две значительно усиливает стабильность конструкции, благодаря чему появляется возможность использовать данную методику для больных с экстремальной атрофией костной ткани и в других случаях, когда установка четырех имплантатов является нецелесообразной либо связана с ненужными рисками.
Наклонное расположение имплантата не означает наклонного размещения зуба – напротив, с помощью многофункционального абатмента обеспечивается возможность вертикальной установки коронки. В ряде случаев (к примеру, при индивидуальных особенностях анатомии или значительной атрофии) возможность строго вертикального внедрения имплантата отсутствует. Решить данную проблему можно при помощи мульти-юнитов, при этом стоматолог устанавливает искусственный корень в самой подходящей позиции, а конструктивные особенности абатмента при этом нивелируют угол наклона.
Достоинства технологии все-на-шести
В числе важнейших преимуществ технологии все-на-шести нужно отметить следующие особенности:
- Небольшая продолжительность лечебных процедур. В совокупности на выполнение всех манипуляций уходит не более семи дней.
- Моментальное восстановление жевательной функции. После установки протеза его можно немедленно использовать для приема привычной еды, плавно увеличивая нагрузку.
- Возможность решения проблем с полной утратой зубов. Данная методика позволяет работать с челюстью, совершенно лишенной зубов.
- Высочайшая эстетичность протеза. Когда имплантационная процедура завершена, к опорам прикрепляется несъемный временный протез, который невозможно отличить от настоящих зубов по внешним признакам.
- Эффект омолаживания. Протезирование зубов нормализует высоту низа лица, обеспечивая сохранение контуров его овала и устранение характерного для стариков западания щек и губ.
- Отсутствие необходимости в наращивании кости. Установка имплантатов может осуществляться без синус-лифтинга даже при явной костной резорбции.
- Высокая точность установки опореых элементов. Внедрение имплантов в кость челюсти осуществляется строго в заданные точки, рассчитанные с использованием компьютерного моделирования.
- Возможность дальнейшей коррекции протеза. Поскольку крепление протеза к опорным элементам осуществляется при помощи эргономичного способа винтовой фиксации, конструкция может быть легко снята для ремонта.
Стадии имплантации с использованием метода все-на-шести
При проведении имплантации с применением метода все-на-шести предусмотрено прохождение следующих этапов:
- Определение наилучшего имплантационного протокола осуществляется после консультирования и компьютерной диагностики. Стоматолог проводит анализ собранных сведений, сравнивает их с состоянием здоровья клиента, выполняет оценку размещения анатомических и физиологических структур.
- Подготовительные мероприятия. На данной стадии стоматолог устанавливает имеющиеся показания и противопоказания к протезированию с использованием данного метода, разъясняет клиенту сущность запланированной процедуры, выполняет компьютерную томографию верхней и нижней челюстей.
- Трехмерное моделирование на компьютере. Специальное ПО обеспечивает возможность определить правильное расположение опорных элементов в соответствии с конкретными особенностями анатомии и физиологии.
- Хирургическая стадия имплантационной процедуры. Она осуществляется под местной анестезией. Первым делом производится устранение остатков корней и зубов, лишенных признаков жизнеспособности. Далее стоматолог осуществляет вживление подобранных для конкретного пациента имплантов с минимальным травмированием ткани и производит ушивание десны. Затем выполняется снятие слепков, с помощью которых изготавливается временная протезная конструкция.
- Протезирование. Монтаж временного протеза осуществляется в течение первой недели после установки имплантатов, а спустя шесть-девять месяцев выполняется его замена на постоянную протезную конструкцию.