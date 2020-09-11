All-on-6 имплантация: инновационный подход в протезировании

Сущность метода имплантации all on 6 состоит в установке шести имплантов без наращивания костной ткани с наличием возможности незамедлительно подвергнуть протез высокой жевательной нагрузке.

Показания к применению имплантации все-на-шести таковы:

патологические процессы в тканях пародонта;

полное отсутствие всех зубов на верхней либо нижней челюсти;

противопоказания к проведению остеопластических оперативных вмешательств;

понижение высоты кости вследствие атрофии;

отсутствие желания или возможности у больного пользоваться съемными протезами.

Протокол имплантации зубов все-на-шести

Основой методики все-на-шести является имплантация при помощи метода все-на-четырех, однако она предлагает более успешное решение проблем, вызванных установкой всего четырех имплантатов. Увеличение опор с обеих сторон челюсти на две значительно усиливает стабильность конструкции, благодаря чему появляется возможность использовать данную методику для больных с экстремальной атрофией костной ткани и в других случаях, когда установка четырех имплантатов является нецелесообразной либо связана с ненужными рисками.

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Наклонное расположение имплантата не означает наклонного размещения зуба – напротив, с помощью многофункционального абатмента обеспечивается возможность вертикальной установки коронки. В ряде случаев (к примеру, при индивидуальных особенностях анатомии или значительной атрофии) возможность строго вертикального внедрения имплантата отсутствует. Решить данную проблему можно при помощи мульти-юнитов, при этом стоматолог устанавливает искусственный корень в самой подходящей позиции, а конструктивные особенности абатмента при этом нивелируют угол наклона.

Достоинства технологии все-на-шести

В числе важнейших преимуществ технологии все-на-шести нужно отметить следующие особенности:

Небольшая продолжительность лечебных процедур. В совокупности на выполнение всех манипуляций уходит не более семи дней.

Моментальное восстановление жевательной функции. После установки протеза его можно немедленно использовать для приема привычной еды, плавно увеличивая нагрузку.

Возможность решения проблем с полной утратой зубов. Данная методика позволяет работать с челюстью, совершенно лишенной зубов.

Высочайшая эстетичность протеза. Когда имплантационная процедура завершена, к опорам прикрепляется несъемный временный протез, который невозможно отличить от настоящих зубов по внешним признакам.

Эффект омолаживания. Протезирование зубов нормализует высоту низа лица, обеспечивая сохранение контуров его овала и устранение характерного для стариков западания щек и губ.

Отсутствие необходимости в наращивании кости. Установка имплантатов может осуществляться без синус-лифтинга даже при явной костной резорбции.

Высокая точность установки опореых элементов. Внедрение имплантов в кость челюсти осуществляется строго в заданные точки, рассчитанные с использованием компьютерного моделирования.

Возможность дальнейшей коррекции протеза. Поскольку крепление протеза к опорным элементам осуществляется при помощи эргономичного способа винтовой фиксации, конструкция может быть легко снята для ремонта.

Стадии имплантации с использованием метода все-на-шести

При проведении имплантации с применением метода все-на-шести предусмотрено прохождение следующих этапов:

Стоматологическая клиника "Центр Современной Стоматологии" centerstom.ru