Американцы передумали поставлять свой газ на Украину

Американская компания Louisiana Natural Gas Exports отказалась от проекта поставок на Украину сжиженного природного газа, сообщила и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец. Представитель украинского правительства не объяснила причин отказа от проекта.

В мае 2020 года правительство Украины подписало с Louisiana Natural Gas Exports меморандум о поставках 5,5 млрд куб. метров сжиженного природного газа и строительстве газопровода из Польши на Украину. Разжижать поставляемый для Украины газ планировалась в Польше (на Украине нет терминалов по приему сжиженного газа), а затем по построенному газопроводу он должен был быть доставлен в украинские подземные хранилища. Вероятнее всего, Киев не смог найти денег на этот дорогостоящий и убыточный проект.