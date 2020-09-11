Вход/Регистрация Подписка

Европу накрыла вторая волна пандемии

Москва, 11.09.2020
#Коронавирус
#Мир
  • Европу накрыла вторая волна пандемии

Lemouton Stephane/Pool/ABACA

Европа сменила Соединенные Штаты на страницах газет, отведенных для Covid-19. Евросоюзу удалось обойти Америку. Правда, в Брюсселе такой победе не рады, потому что они обошли США по числу заражений.

27 стран, входящие в Евросоюз, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн зарегистрировали в среду, 9 сентября, рекордное число новых заражений коронавирусной инфекцией – 27233. Впервые за долгое время Старый Свет по этому показателю обошел Новый Свет, вернее, США, где в тот же день было зарегистрировано 26015 заражений.

Тон во всплеске коронавирусной пандемии задает Западная Европа и, в первую очередь, Франция с Испанией. Сегодня в Париже пройдет заседание Совета национальной безопасности, на котором будет обсуждаться ситуация с вернувшимся Covid-19.

«Необходимо принимать решения,- заявил президент Эмманюэль Макрон накануне заседания.- Мы должны оставаться бдительными и реалистичными и продолжать действовать, не поддаваясь панике».

Беспокойство президента Макрона вполне объяснимо, потому что каждое третье новое заражение зарегистрировано в его стране. В четверг во Франции были зарегистрированы почти 10 тыс. случаев заражения коронавирусом, антирекорд почти четырех месяцев, после окончания карантина в середине мая. Количество новых заражений в Испании, занимающей первое место на континенте по числу заболевших коронавирусом, снизилось в четверг до 4137. Главный «рассадник» пандемии на первом этапе – Италия пока держится: на полуострове незначительный рост числа новых инфекций, вплотную подобравшихся к 1600 случаям.

Европа обошла США, которая все лето била коронавирусные рекорды один за другим. Напомним, в июле было немало дней, когда число заражений в Америке превышало 70 тысяч. Европейцы в недоумении, потому что еще какие-то пару месяцев назад казалось, что можно вздохнуть свободно и что эпидемия под контролем. Но «вздохнув полной грудью», жители Старого Света сами вернули казалось уже побежденный вирус.

Большинство новых заражений в Европе связано с отпусками и отдыхающими, заразившимися во время отдыха и привезшими коронавирус домой. Второй источник новой вспышки инфекции – молодежь, которая после карантина наверстывает упущенное в первой половине года и отдыхает, как говорится, на полную катушку.

Одна из немногочисленных хороших новостей заключается в том, что вспышка новых заражений, по крайней мере, пока не привела к вспышке числа летальных исходов, количество которых по-прежнему значительно уступает смертности от коронавируса в марте и апреле, когда пандемия свирепствовала в Старом Свете.

Здесь тоже все просто: большинство инфицированных сейчас – молодые люди с более крепким здоровьем. К тому же, к осени на всем континенте и особенно в Западной Европе резко выросло количество тестирований на коронавирус, что позволяет выявлять бессимптомные инфекции, раньше остававшиеся в основном необнаруженными. К примеру, сейчас за неделю во Франции проводится не менее миллиона тестов на коронавирус.

Нельзя не упомянуть и о том, что врачи научились сейчас лучше бороться с опасной болезнью.

В среду на всем континенте были зарегистрированы 252 летальных случая, связанных с коронавирусом, тогда как весной каждый день счет скончавшихся шел на тысячи. Но и по этому показателю Старый Свет обошел Новый – в США в среду были зарегистрировано рекордно низкое число смертей от от Covid-19 - 169, хотя еще почти всю прошлую неделю каждый день умирало больше тысячи больных. 

В Брюсселе считают, что сравнивать Старый Свет с США неправильно не только по количеству стран, но и по населению: около 450 млн в Европе и почти 330 млн в США. Отличаются и методы тестирования, а также регистрация и учет заражений и летальных исходов. Тем не менее, очевидно, что пандемия вернулась в Европу и что борьба с ней еще не закончена.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Названа причина мощного роста курса доллара
    Внезапная приостановка испытаний коронавирусной вакцины AZD1222 британской фармацевтической компанией AstraZeneca ввиду болезни одного из их участников привела к фронтальному укреплению доллара США
  2. Взрыв технологического пузыря – обвал начался
    Пузырь на рынке акций США начал сдуваться. Капитализация высокотехнологичных компаний, которая за последние несколько месяцев оказалась слишком раздута, в четверг резко снизилась. На смену покупателям пришли продавцы, теперь каждый старается как можно быстрее избавиться от своих активов
  3. Исключительные выборы в Ярославле
    Предстоящие в воскресенье выборы по Ярославскому округу эталонно показательны с точки зрения одной из самых острых сегодня политических проблем. Борьба за вакантное место в Госдуме обернулась столкновением местных элит и «пришлого» руководства области. Пока что здесь идет настоящая демократическая компания
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама