Европу накрыла вторая волна пандемии

Европа сменила Соединенные Штаты на страницах газет, отведенных для Covid-19. Евросоюзу удалось обойти Америку. Правда, в Брюсселе такой победе не рады, потому что они обошли США по числу заражений.

27 стран, входящие в Евросоюз, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн зарегистрировали в среду, 9 сентября, рекордное число новых заражений коронавирусной инфекцией – 27233. Впервые за долгое время Старый Свет по этому показателю обошел Новый Свет, вернее, США, где в тот же день было зарегистрировано 26015 заражений.

Тон во всплеске коронавирусной пандемии задает Западная Европа и, в первую очередь, Франция с Испанией. Сегодня в Париже пройдет заседание Совета национальной безопасности, на котором будет обсуждаться ситуация с вернувшимся Covid-19.

«Необходимо принимать решения,- заявил президент Эмманюэль Макрон накануне заседания.- Мы должны оставаться бдительными и реалистичными и продолжать действовать, не поддаваясь панике».

Беспокойство президента Макрона вполне объяснимо, потому что каждое третье новое заражение зарегистрировано в его стране. В четверг во Франции были зарегистрированы почти 10 тыс. случаев заражения коронавирусом, антирекорд почти четырех месяцев, после окончания карантина в середине мая. Количество новых заражений в Испании, занимающей первое место на континенте по числу заболевших коронавирусом, снизилось в четверг до 4137. Главный «рассадник» пандемии на первом этапе – Италия пока держится: на полуострове незначительный рост числа новых инфекций, вплотную подобравшихся к 1600 случаям.

Европа обошла США, которая все лето била коронавирусные рекорды один за другим. Напомним, в июле было немало дней, когда число заражений в Америке превышало 70 тысяч. Европейцы в недоумении, потому что еще какие-то пару месяцев назад казалось, что можно вздохнуть свободно и что эпидемия под контролем. Но «вздохнув полной грудью», жители Старого Света сами вернули казалось уже побежденный вирус.

Большинство новых заражений в Европе связано с отпусками и отдыхающими, заразившимися во время отдыха и привезшими коронавирус домой. Второй источник новой вспышки инфекции – молодежь, которая после карантина наверстывает упущенное в первой половине года и отдыхает, как говорится, на полную катушку.

Одна из немногочисленных хороших новостей заключается в том, что вспышка новых заражений, по крайней мере, пока не привела к вспышке числа летальных исходов, количество которых по-прежнему значительно уступает смертности от коронавируса в марте и апреле, когда пандемия свирепствовала в Старом Свете.

Здесь тоже все просто: большинство инфицированных сейчас – молодые люди с более крепким здоровьем. К тому же, к осени на всем континенте и особенно в Западной Европе резко выросло количество тестирований на коронавирус, что позволяет выявлять бессимптомные инфекции, раньше остававшиеся в основном необнаруженными. К примеру, сейчас за неделю во Франции проводится не менее миллиона тестов на коронавирус.

Нельзя не упомянуть и о том, что врачи научились сейчас лучше бороться с опасной болезнью.

В среду на всем континенте были зарегистрированы 252 летальных случая, связанных с коронавирусом, тогда как весной каждый день счет скончавшихся шел на тысячи. Но и по этому показателю Старый Свет обошел Новый – в США в среду были зарегистрировано рекордно низкое число смертей от от Covid-19 - 169, хотя еще почти всю прошлую неделю каждый день умирало больше тысячи больных.

В Брюсселе считают, что сравнивать Старый Свет с США неправильно не только по количеству стран, но и по населению: около 450 млн в Европе и почти 330 млн в США. Отличаются и методы тестирования, а также регистрация и учет заражений и летальных исходов. Тем не менее, очевидно, что пандемия вернулась в Европу и что борьба с ней еще не закончена.