Израиль и Бахрейн заключат мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Бахрейн решили заключить мирное соглашение. «Сегодня произошел очередной исторический прорыв! Наши два больших друга Израиль и Королевство Бахрейн дали согласие на заключение мирного соглашения – вторая арабская страна, заключившая мир с Израилем за месяц!», – написал Трамп в твиттере.

Ранее Израиль и Объединенные Арабские Эмираты заявили о нормализации двухсторонних отношений. Официальное подписание этого соглашения состоится под эгидой президента США 15 сентября 2020 года в Белом доме.