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Как выбрать УФ-принтер?

Москва, 11.09.2020
Для широкоформатной печати сегодня используют сольвентные и УФ принтеры. Большинство типографий постепенно переходят на УФ оборудование, так как оно позволяет производить, как сувенирную, так и рекламную продукцию, таким образом расширяя сферы работы и количество потенциальных клиентов.
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Перед тем, как УФ принтеры купить в Москве, следует разобраться в их разновидностях.

Типы УФ-принтеров

Классификация ультрафиолетового оборудования предполагает разделение на материалы, с которыми оно способно работать:

  1. Рулонные принтеры. Позволяют работать с рулонными материалами – это натяжные потолки, бумага, баннеры, бэклит, обои, пленка и т.п. Подобное оборудование имеет ограничение и подбирается под конкретные цели. Отдельные модели можно усовершенствовать для работы с жесткими носителями, но их стоимость достаточно высокая.
  2. Планшетные УФ-принтеры. Подходят для работы с материалами листового типа – дерево, фанера, кафельная плитка, пластмасса, полистирол, картон, металл, стекло и прочее. Фактически, планшетный принтер способен печатать по любой поверхности, главное – чтобы она прошла по ширине. При наличии опции Ролл-ту-ролл его можно применять для печати на материалах рулонного типа.
  3. Гибридное оборудование. Самые универсальные ультрафиолетовые принтеры. Способны работать с листовым и рулонным материалом, причем в разных форматах. Наиболее распространенными считаются модели, у которых печатное поле располагается в пределах 2-3,2 метра. Предпочтение следует отдавать УФ-принтерам, у которых имеется мощный стол и система подачи рабочего материала.
  4. Сувенирные модели. Схожи с планшетным оборудования, отличаясь меньшим форматом печати.

Ультрафиолетовые или светодиодные лампы – что лучше?

Все современные принтеры этого класса для отверждения чернил используют светодиодные лампы, вместо ультрафиолетовых. Их преимущество заключается в меньших затратах электрической энергии, также ЛЕД лампы не нагревают носители, следовательно, они позволяют печатать на полиэтилене, тонких пластиках, которые очень чувствительны к температурному воздействию. Ресурс светодиодных ламп сопоставим с ресурсом печатного оборудования.

У ультрафиолетовых ламп преимущество одно – более низкая цена чернил. Но она покрывается отсутствием необходимости в регулярной замене лампочек, а также экономией электроэнергии. Также следует заметить, что стоимость ЛЕД-чернил снижается. В течение нескольких лет она станет сопоставимой с УФ-чернилами.

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