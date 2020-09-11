Клиенты МКБ смогут оформить факторинг онлайн за 1-3 дня

Московский кредитный банк (МКБ) запустил новую программу по факторингу с регрессом «FaSt». Она позволяет компаниям из сегмента малого и среднего бизнеса, а также корпоративным клиентам получить решение по факторингу в течении 1-3 дней.

Банк предлагает финансирование под любых дебиторов с минимальным набором документов. Для получения финансирования достаточно оставить заявку на сайте. МКБ принимает к рассмотрению документы в электронном формате.

Директор департамента факторинга МКБ Кирилл Покровский предоставлено пресс-службой

«Создание этого продукта является частью стратегии по повышению доступности факторинга. Мы уже осуществляем финансирование наших действующих клиентов, используя полностью электронный документооборот. В ближайших планах запустить полноценный личный кабинет, который позволяет компаниям, не имеющим пока опыта работы с банком, также получить финансирование полностью дистанционно и в самые короткие сроки», - прокомментировал директор департамента факторинга МКБ Кирилл Покровский.

За первый месяц работы «FaSt» банк установил для двадцати компаний лимиты более чем на 3 млрд рублей.