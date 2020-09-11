Курс доллара: названа причина сильного отскока рубля

Российский рубль заканчивает рабочую неделю на высокой ноте по отношению к американскому доллару. Курс доллара снижается на 31 копейку - до 74,92 руб. Рубль получил поддержку от вчерашнего заявления Центробанка и цен на нефть, которые в пятницу колеблются в районе 40 долларов за баррель.

Прибавил курс рубля и по отношению к евро, но не так сильно, на 0,2%. Сейчас за евро дают 88,68 рубля. Рубль отыгрывает динамику на Foreх, где после вчерашнего заседания ЕЦБ курс доллара снова проседает к евро.

Напомним, на фоне ухудшения геополитической ситуации курс доллара на этой неделе достигал уровня 76,54 руб.

Укреплению российского рубля не помешало даже снижение цены нефти сорта Brent на 0,5% до 39,85 доллара за «бочку».

Банк России в четверг подтвердил свое намерение продать остаток валюты на 185 млрд рублей постепенно, эти средства в октябре-декабре 2020 года будут реализовываться равными долями ежедневно.

"Мы будем продавать соответствующие объемы валюты равными долями ежедневно начиная с 1 октября по 31 декабря 2020 года", - сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на онлайн-конференции в четверг.

Эта новость поддержала российскую валюту. В пользу рубля, по мнению аналитика Alor Broker Алексея Антонова, и ослабление напряженности в соседней Белоруссии, а также в истории с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Однако ситуация в любой момент может развернуться.

«Возобновление разговоров о санкциях в связи с отравлением Навального или обострением ситуации с Белоруссией быстро поднимет (курс доллара) выше отметки 76 (руб.)», - отметил он.

Между тем, российские биржевые индексы пошли вниз: деноминированный в долларах индекс RTS понизился на 0,3% до 1213,2 пунктов, а рублевый индекс IMOEX – на 0,5% до 2884,1 пунктов.