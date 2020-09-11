Лукашенко едет с визитом в Москву

14 сентября в Москву приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко для встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил, что подписание документов не планируется.

«Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября, будет рабочий визит. У Лукашенко будет общение с президентом Путиным», - сообщил чиновник журналистам.

Песков заверил, что подписание документов по итогам встречи не планируется, представителей прессы пообещали проинформировать об итогах переговоров.

«Возможно, мы проинформируем вас об основных итогах этих переговоров, мы обязательно постараемся это сделать», - заявил представитель Кремля. Он пообещал прямую трансляцию обмена вступительными протокольными словами.

Напомним, в сентябре в Москве с визитом уже побывали министры иностранных дел и обороны республики, в Минск, в свою очередь, с визитом ездила российская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Несколько раз главы России и Белоруссии общались по телефону в августе после начала массовых протестов из-за результатов выборов белорусского президента.