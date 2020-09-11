МКБ улучшил позиции в рейтинге устойчивости Fitch до уровня BB

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг устойчивости (Viability Rating) Московского кредитного банка (МКБ) до уровня BB.

Как отметили в банке, новый уровень говорит о высокой собственной кредитоспособности банка и снижении доли потенциально проблемных кредитов в портфеле. Объем проблемных кредитов, следует из оценки Fitch, в первом полугодии 2020 года снизился до 58 млрд рублей (в 2019 г. – 80 млрд рублей).

«Рейтинг устойчивости отражает кредитоспособность МКБ на самостоятельной основе. Тем самым решение Fitch подтверждает высокое качество кредитного портфеля и управления рисками в банке. Сбалансированная стратегия развития позволяет нам даже в период экономической турбулентности обеспечивать высокую эффективность бизнеса», - прокомментировал председатель правления МКБ Владимир Чубарь.

При оценке прочих составляющих рейтинга аналитики Fitch отметили комфортную позицию по ликвидности и высокую эффективность рентабельности капитала на уровне 11%.