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Нефть снова уходит в море

Москва, 11.09.2020
Неоправдавшиеся надежды на быстрое восстановление экономики заставили трейдеров на рынке начать новую игру на понижение, а избыток предложения вывозить для хранения в плавучие хранилища.
#Прогнозы
#Нефть
#Коронакризис
#Экономика
  • Нефть снова уходит в море

Используемые в качестве хранилищ нефтяные танкеры паркуются, в том числе, у побережья Калифорнии

EPA/ETIENNE LAURENT/ТАСС

Цена снижается, а контанго растет

Начало осени ознаменовалось падением цен на нефть. Стоимость бочки североморской смеси Brent с 46,5 долларов снизилась до уровней ниже сорока.

Восстановление мировой экономики от коронакризиса застопорилось, что связано с опасениями относительно пресловутой «второй волны», а вместе с ней и опасения относительно восстановления спроса на углеводороды.

Отчасти история повторяется. Как и весной этого года, разница в цене между дальними и ближними контрактами на нефть, так называемое контанго, начала увеличиваться.

На данный момент шестимесячное контанго для смеси Brent составляет 2,7 доллара. Для сравнения, в августе показатель был значительно ниже — 1,95 доллара.

Изменение структуры рынка указывает на растущую озабоченность по поводу перенасыщения, а также может, вместе с падением ставок на танкеры, стимулировать наполнение плавучих хранилищ. 

И на самом деле этот процесс уже идет полным ходом. Данные о судах от компании Refinitiv показывают, что один из крупнейших нефтетрейдеров Trafigura недавно зафрахтовал по крайней мере пять танкеров с сырой нефтью, каждый из которых может перевозить 2 миллиона баррелей.

Напомним, в ситуации, когда на рынке контанго, многим трейдерам выгодно арендовать танкер и хранить дешевую нефть в нем, а затем продать ее по более высокой цене. Такая операция не только окупит все затраты, но и принесет существенную прибыль.

Сценарий поменялся

Накопление запасов и повышение спроса на плавучие хранилища произошло в связи с тем, что ОПЕК+ несколько ослабила ограничения по добыче, добавив на рынок дополнительные объемы. При этом пик спроса, как считается, приходится на лето — период, который в США, да и других странах, называется автомобильным сезоном.

Хранение нефти в море снова обретает популярность, и объемы начали расти еще во второй половине лета.

Еще одним катализатором нисходящей тенденции на рынке сырой нефти является то, что импорт нефти в Китай, вероятно, будет только сокращаться, ведь тамошние независимые НПЗ уже достигли максимальных годовых квот на импорт «черного золота».

Как отмечает агентство Reuters, не одна лишь Trafigura, но и другие ведущие сырьевые трейдеры бронируют танкеры, причем не только для хранения сырой нефти, но и дизельного топлива, и бензина.

Это подтверждают данные Refinitiv: Vitol, Litasco и Glencor действительно бронировали танкеры в последние несколько дней для хранения дизельного топлива на следующие три месяца.

О том, как оценивает текущую ситуацию на рынке мы спросили эксперта, который весной довольно точно предсказал начало восходящего тренда. 

«Честно сказать, столь сильное падение, фактически 15% за неделю, стало для меня некоторой неожиданностью. Коррекция напрашивалась, но не такая сильная. Тем не менее, сейчас становится все более очевидным, что фундаментальные показатели не улучшаются так быстро, как ожидалось. Я имею ввиду спрос. Изначально трейдеры закладывали один сценарий, он не оправдался, теперь отыгрывается другая история», — говорит старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Надежда на следующий год

Что же касается ценовых перспектив на ближайшие месяцы, то по мнению эксперта, рынок может преподнести определенные сюрпризы. 

«Нужно понимать, что спекулянтам все равно, какую вести игру. Как правило, на нефтяном рынке они доводят ситуацию до предела или, можно сказать, абсурда. У всех в памяти свежи апрельские события, когда цена на WTI ушла в глубокий минус. Поэтому я не исключаю, что цена за баррель Brent упадет еще. Возможно, уже до конца месяца мы увидим уровни 33-36 долларов. Ничего нельзя исключать, кто мог представить, что в начале года котировки рухнут с 70 до 15», — говорит Стремоухов.

«При этом хочу отметить, что нефтяные компании в этом году резко сократили капитальные вложения, и в долгосрочной перспективе это будет негативно сказываться на предложении. Так что в следующем году, думаю, ситуация на сырьевом рынке улучшится”, — прогнозирует эксперт.

 

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