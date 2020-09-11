США установили антирекорд по закупкам нефти из Саудовской Аравии

США сократили закупки нефти из Саудовской Аравии на минувшей неделе на рекордные 49%, до 100 тысяч баррелей в сутки, пишет Прайм. Это минимальные значения за предыдущие 10 лет, - с июня 2010 года, говорится в данных управления энергетической информации минэнерго США. Уточняется, что за 10 лет закупки в августе-сентябре текущего года стали минимальными. Максимума объем импорта достигал в начале 2012 года - в 2,047 миллиона баррелей нефти в день.

В третью неделю августа США импортировали из Саудовской Аравии всего 197 тысяч баррелей в сутки, то есть за неделю показатель снизился на 97 тысяч баррелей в сутки, или на 49%, что стало минимальным показателем за время регулярных его публикаций. Если брать выражения за месяц, то показатель снизился в три раза.

По данным американского минэнерго, Саудовская Аравия в июне поставила в США 36,3 миллиона баррелей нефти, заняв третье место по объему экспорта нефти за океан.