Обновлена мировая статистика по заболевшим коронавирусом на утро 11 сентября

По данным университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, общее число больных коронавирусной инфекцией нового типа в мире превысило утром 11 сентября 28 млн. человек.

По уточненным данным проекта в мире за все время пандемии заразилось COVID-19 28 047 828. Число безвозвратных потерь составляет 906 195 человек, успешно перебороли болезнь 18 849 981.

На первом месте мирового антирейтинга по числу ковид-случаев продолжают оставаться США, в стране зафиксировано 6 395 603 случаев. На втором месте продолжает оставаться Индия, где за все время эпидемии выявлено 4 465 863 случаев. Бразилия замыкает тройку с показателем 4 197 889 диагнозов. Россия продолжает оставаться на четвертой позиции. по По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 046 370 случаев заражения, поправились 862 373 человека, умерли 18 263.