Названа доля россиян, которая не будет делать прививку от COVID-19 никогда в жизни

Как сообщается в исследовании Высшей школы экономики, почти половина россиян не собирается делать прививку от COVID-19 ни при каких обстоятельствах. Число наших сограждан, которые негативно относятся к прививке от коронавируса и считает пандемию выдумкой выросло в РФ за последние три месяца.

«Почти половина россиян (45,6%) никогда не будут делать прививку против коронавируса — вне зависимости от того, российского производства это вакцина или иностранного», - сообщает РБК результаты опроса ВШЭ. Если половина из этих людей - 24,6%, готовы следить за ходом массовой вакцинации, то вторая часть граждан, негативно относящихся прививке от ковида, в принципе против любой вакцинации.

В ходе аналогичного опроса, который проводился в июне текущего года, 15,8% респондентов заявили, что готовы вакцинироваться сразу после выхода препарата. В сентябрьском исследовании доля таких респондентов снизилась до 13,2%. Еще 18,6% не готовы привиться от коронавируса в этом году и планируют подождать до 2021 года.

Ранее врачи сообщили, что существует ряд заболеваний, при которых прививка от коронавируса противопоказана. Среди таких заболеваний он перечислил болезни, которые связаны с вводом иммунодепрессивных препаратов. Также прямым противопоказанием к вакцинации от коронавируса нового типа, Жемчугов отнес воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, а также красную волчанку.