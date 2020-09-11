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К чему готовится Пекин: Китай планирует резко увеличить стратегические запасы сырья и товаров

Москва, 11.09.2020
#Рост Китая
#Экономика
  • К чему готовится Пекин: Китай планирует резко увеличить стратегические запасы сырья и товаров

Alamy/TASS

Запад вновь насторожился из-за Китая. Объяснения Пекина, что планы по наращиванию стратегических резервов объясняются тревогами в отношении энергетической и продовольственной безопасности огромной страны западных и, в первую очередь, американских конспирологов, естественно, не устраивают. Они считают, что «заготовки» являются прелюдией к чему-то «ужасному», недвусмысленно намекая на войну.

В 2021 году в Поднебесной начинается новая пятилетка. Одним из пунктов планов по развитию Китая в 2021-25 годах будет программа увеличения и без того гигантских запасов сырья, стратегических материалов, сельскохозяйственных продуктов и многого другого. Об этом, не скрывая тревоги, пишет агентство Bloomberg.

Авторы плана по «заготовкам» объясняют его необходимость усвоением уроков, преподнесенных коронавирусным кризисом и ухудшением отношений с США и их союзниками. Согласно плану и без того самые большие на планете стратегические резервы Поднебесной станут еще больше для того, чтобы вторая экономика планеты могла спокойно работать в случае повторения потрясений типа того, что произошло этой зимой и весной, когда пандемия изолировала страны и разорвала цепочки поставок. В Пекине утверждают, что главная цель «заготовок» – подготовиться к вполне возможной дальнейшей изоляции Поднебесной в результате обострения геополитической обстановки.

Кстати, еще одно вполне возможное объяснение «закупок» носит чисто финансовый и экономический характер. Огромные резервы могут понадобиться для снижения чересчур высоких цен на тот или иной вид сырья. Например, если цена на нефть опять поднимется выше 100 долларов за баррель, КНР благодаря огромным запасам «черного золота» сможет не покупать его продолжительное время и жить за счет резервов. С учетом астрономических объемов китайского импорта нефти продолжительное отсутствие Пекина на нефтяных рынках неизбежно приведет к обвалу цен.

Китай и без нового плана наращивания резервов является главным импортером продовольствия, сырья и энергоресурсов на планете. К середине десятилетия он еще больше укрепит этот статус.

План на новую пятилетку руководство КНР будет обсуждать в октябре. Как сообщает Bloomberg, упор в «заготовках» будет делаться на энергоресурсы и продовольствие, потому что в руководстве Китая главными считают продовольственную и энергетическую безопасность.

Кстати, госрезервы находятся в ведении Управления продовольственных и стратегических резервов, которое подчиняется Национальной комиссии развития и реформы. Работа Управления резервов, как и многое другое в КНР, засекречена, но изредка некоторая информация все же просачивается в прессу. К примеру, в августе Bloomberg News сообщил о планах Пекина купить 2 тыс. тонн кобальта, широко используемого в батареях для электромобилей. Причина – пандемия, наглядно показавшая, что ситуация с этим стратегическим металлом в КНР явно неудовлетворительная.

Известно также, что в первой половине года после весеннего обвала рынков Пекин закупил огромное количество дешевой нефти. В апреле Bloomberg News сообщил, что правительство КНР поставило цель довести запасы нефти до такого уровня, чтобы их хватило для 90 дней работы без закупок ее на внешних рынках. Причем, в Пекине скрывают, что намерены увеличить период изоляции вдвое – до 180 дней.

Раньше КНР делала такие же закупки ряда стратегических металлов, например, меди для бесперебойной работы экономики во время кризисов.

О доминировании Поднебесной в сфере закупок сырья и полезных ископаемых красноречиво говорит хотя бы тот факт, что цены на них взлетают не только после самих закупок, но даже и от слухов о том, что Китай к ним готовится.

Огромные запасы, которые в следующие пять лет еще значительно увеличатся, нужно где-то хранить. В плане по «заготовкам» много внимания уделяется ускорению программы строительства дополнительных хранилищ и складов. В основном их собираются строить в удаленных районах страны.

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