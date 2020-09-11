Почему финские пуховики такие теплые и какой бренд выбрать: топ 6

Финские бренды наравне с канадскими, немецкими и итальянскими возглавляют список лидеров в области производства теплой зимней одежды. Наверняка Вы уже слышали о Dixi Coat, Joutsen, Luhta, Halti, Reima, Kerry - все они родом из Финляндии. Действительно, в этой стране преобладает очень суровый климат, что является одной из главных причин особого подхода к производству пуховиков. Но если бы причиной был только климат, то на мировом рынке также должны были быть известны и российские бренды… Очевидно, на это влияют и другие факторы.

Финны очень трепетно относятся к своему имиджу. Работая на мировом рынке это особенно важно. Более того, законы в Финляндии частично ограничивают производителей в организации процесса производства с точки зрения экологии и этичности. Поэтому продукция из Финляндии имеет престижные сертификаты качества и гарантировано произведена при соблюдении всех норм. Так что же выделяет финские пуховики на фоне российских?

Утеплители

Один из главных параметров, по которому стоит оценивать качество пуховика – утеплитель. Зафиксируем один важный момент – наполнитель в пуховиках не греет, он лишь сохраняет тепло, источником которого является наше тело. В качестве основного утеплителя финские бренды используют гусиный пух – это самый распространенный пух класса А. По своим теплоизоляционным свойствам сравним с гагачим пухом, который не производится в промышленных масштабах, а пуховики с данным утеплителем стоят около 120-170 тыс. руб.

Важная деталь – порода и место разведения гусей. Выращенные в холодных условиях птицы “дают” дают гораздо более качественный пух, способный лучше удерживать тепло. Это обусловлено большим количеством пушинок крупного размера с упругими волокнами. Финские бренды используют натуральный пух арктических гусей, что говорит о качестве само за себя.

Fill Power – определяет соотношение “вес/тепло”. Если взять несколько видов пуха одинакового веса и сжать, то наиболее теплым будет тот, что займет больший объем после расправления, то есть обеспечит лучшую теплоизоляцию на единицу веса. Более того, качество пуха позволяет получать разные соотношения “Fill Power/вес”. То есть высококлассный пух может весить меньше, но иметь показатель Fill Power больше, чем пух низкого качества. Финские пуховики, как правило, имеют показатель Fill Power не менее 700.

Есть еще один важный фактор – процесс обработки пуха, который включает сборку, мытье, дезинфекцию, сушку и сортировку. На каждом из этапов есть возможность сэкономить. Это и отличает одни бренды от других.

Финны используют также и высокотехнологичные искусственные утеплители, которые поражают своими возможностями. Так, например, Dixi Coat использует Solarball, способный нагреваться на 5-7 градусов за несколько минут под воздействием солнечных лучей. Также некоторые модели утеплены уникальным наполнителем Zero Down, имеющим сотовую структуру, который отличается невероятной тонкостью. А в новой коллекции Reima в утеплителе используются кофейные зерна, которые карбонизируются при высокой температуре, и образуются сотовые структуры.

6 финских брендов, известных во всем мире:

Dixi Coat – сравнительно молодой бренд, который очень резко вышел на мировой рынок. Широкий ассортимент, включающий около 150 уникальных моделей, ориентированных на женщин, представлен в магазинах стран Скандинавии, Европы, России и др. Используются как натуральные, так и искусственные высокотехнологичные утеплители. Еще одной особенностью является широкая размерная сетка: с 42 до 62 размера.

Joutsen – бренд, основанный еще 1936 году, известен на рынке не только пуховиками, но и постельными принадлежностями (одеяла и подушки). При производстве используется исключительно натуральный утеплитель – гусиный пух.

Легендарные Luhta и Halti уверенно заняли нишу спортивной финской одежды, хотя у первых в ассортименте значительно представлены и модели в стиле casual для города.

Известные каждой маме Reima и Kerry занимают детский и подростковый сегмент, отличаются яркой цветовой палитрой и очень практичной верхней одеждой. Используют в том числе и искусственные утеплители собственной разработки.