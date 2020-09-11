Польша предложит ЕС ввести безвизовый режим для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи глав стран «Вышеградской четверки» (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии), заявил об инициативе ввести для граждан Белоруссии, посещающих ЕС, безвизовый режим. «Белорусскому народу мы хотим предложить проект экономического сотрудничества. Мы хотим предложить безвизовое перемещение для граждан Беларуси», — сказал Моравецкий на пресс-конференции.

Ранее Литва, Латвия и Эстония ввели персональные санкции против Лукашенко и трех десятков лиц из его ближайшего окружения. Парламент Литвы пошел еще дальше и принял резолюцию, в которой кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская признается избранным президентом Белоруссии.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас допустил введение персональных санкций ЕС против президента Белоруссии Александра Лукашенко, если тот «не вступит в диалог со всеми национальными силами и продолжит репрессии».

Протесты с Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко прилучил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.