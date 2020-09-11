Против Порошенко возбудили еще 15 уголовных дел

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко правоохранительные органы Украины возбудили 15 новых уголовных дел – сообщил его адвокат Игорь Головань. Дела возбуждены по статьям о посягательстве на территориальную целостность страны, свержении конституционного строя, захвате государственной власти, государственной измене, присвоении собственности, финансировании терроризма, вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей.

Ранее в отношении бывшего президента правоохранительные органы Украины возбудили 14 уголовных дел. Пользуясь депутатской неприкосновенностью, Порошенко игнорировал повестки на допросы. С 1 января 2020 года депутаты Верховного Совета Украины лишились депутатской неприкосновенности, но к тому времени и правоохранительные органы утратили интерес к экс-президенту и перестали вызывать его на допросы.

Очередной виток активизации уголовных дел в отношении Порошенко может быть связан с предстоящими местными выборами, которые пройдут на Украине 25 октября 2020 года. Партия власти – «Слуга народа», стремительно теряет популярность среди избирателей и рискует провалиться на предстоящих выборах. Президент Украины Владимир Зеленский много раз обещал бороться с коррупцией, в том числе и в отношении представителей прежней власти, но так ничего и не сделал.