Россия не получит ответа по Навальному без его согласия

Прокуратура города Берлина сделала заявление, согласно которому она не может передать России информацию по ее запросу без согласия Алексея Навального. «Дополнительная информация в настоящее время невозможна», – сообщила прокуратура в твиттере.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия оставляет без ответа запросы Москвы по поводу отравления Алексея Навального.

«У нас накопилось немало вопросов к нашим немецким коллегам по поводу абсолютно неподобающего отношения к тем официальным запросам, которые мы направляем в Берлин, включая направленный официальный запрос Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи в соответствии с имеющимся между нашими странами соглашением», – сказал Лавров.

В ответ на обвинения главы российского МИДа официальный представитель правительства ФРГ Мартин Фиц заявила, что запрос России об отравлении Алексея Навального перенаправлен соответствующим германским ведомствам и более не находится в ведении правительства.

Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. «Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы», – сказала Меркель.