Советники лидеров стран «нормандской четверки» начали переговоры

В Берлине начались переговоры советников руководителей стран «нормандской четверки» – России, Украины, ФРГ и Франции. Основной темой переговоров является подготовка встречи лидеров стран «нормандской четверки» для урегулирования ситуации на Донбассе. Российскую делегацию на переговорах возглавляет заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Украину представляет министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Предыдущая встреча в «нормандском формате» состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. По итогам переговоров Украина взяла на себя обязательства инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство. Она предполагает проведение местных выборов на Донбассе под наблюдением ОБСЕ, что послужит стартом для начала действия закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе. Так же стороны договорились провести новую встречу в «нормандском формате» в марте 2020 года. Однако Киев не выполнил взятых на себя обязательств и саммит не состоялся.

Более того, президентУкраины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменить Минские соглашения, которые лежат в основе всех предыдущих «нормандских» договоренностей.

В июле этого года Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель, с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбасса на уровне советников бессмысленными и предложил от них отказаться.