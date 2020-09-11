Spiegel: анализы Навального переданы Организации по запрещению химического оружия

По информации влиятельного немецкого журнала Spiegel, представители Организации по запрещению химического оружия посетили клинику «Шарите», где проходит лечение Алексей Навальный, и получили результаты его анализов.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. «Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы», – сказала Меркель.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2».

Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.