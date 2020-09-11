Трамп рассказал о превосходстве оружия США над российским и китайским

Американский президент Дональд Трамп рассказал об оружии имеющимся в арсенале армии США и отсутствующем, как в России, так и в Китае.

«Я сказал: у нас есть системы, ракеты, военные... У нас системы, каких вы не видывали!», - рассказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в Мичигане. Он добавил, что такого оружия нет ни «у председателя Цзиньпина, у Путина такого нет, ни у кого нет того, что есть у нас».

При этом Трамп выразил надежду, что его стране никогда не придется использовать это вооружение, подчеркнув при этом, что и ядерное оружие США «сегодня находится в лучшей форме, чем за последние десятилетия».

Своих критиков, которые упрекают Трампа в том, что он разглашает военные тайны подобными высказываниями, он назвал «больными».

«Эти люди больны… Я просто хочу сказать, что американские вооруженные силы самые мощные», - резюмировал Трамп. Ранее его противники подвергли критике высказывание американского лидера об имеющимся у США «мощном секретном оружии».

Также Трамп сообщил перед отлетом в Мичиган, что за время его нахождения на посту президента - на армию США было потрачено 2,5 трлн долларов, и теперь у США есть «новые ракеты и снаряды».