ЦБ спрогнозировал цену Urals до конца года не выше 34 долларов

Нефть нам больше не указ

В опубликованном накануне Центробанком проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов» утверждается, что при разработке сценариев (их представлено четыре варианта) Банк России теперь не берет за основу цены на нефть.

«Ключевой развилкой в сценариях являются не цены на нефть (как это было ранее), а предпосылки относительно темпов роста фактического и потенциального ВВП в российской и мировой экономике на прогнозном горизонте», – говорится в документе.

Впрочем, такое заявление не помешало ЦБ привести в каждом из сценариев потенциальные цены на нефть. А наиболее актуальным является ближайший прогноз в базовом сценарии: «Цена на нефть марки Urals, средняя за год, долл. США за баррель» на 2020 год обозначена на уровне 38 долларов.

31 августа Минфин опубликовал расчет, согласно которому «средняя цена на нефть марки Urals в январе-августе 2020 года сложилась в размере $ 40,83 за баррель», — говорится на сайте ведомства. Чтобы средняя цена по году оказалась на уровне 38 долларов за баррель, в ближайшие четыре месяца она должна быть не выше 34 долларов. Сегодня российский сорт котируется на уровне около 39 долларов, значит, согласно базовому прогнозу ЦБ, ему предстоит существенное снижение.

Ну а далее, согласно базовому сценарию цены на нефть стабилизируются на уровне 50 долларов за баррель к концу 2022 года (благодаря сделке ОПЕК+ и возвращению к дефициту на рынке нефти). Российская экономика при этом продолжит устойчивое восстановление в следующие два года и к третьему кварталу 2022 года достигнет потенциального уровня выпуска, оставаясь на нем до конца 2023 года. Темп роста ВВП к 2021 году достигнет 3,5–4,5%, но затем вернется к докризисным значениям вблизи 2,5% к 2023 году.

Проинфляционный сценарий предполагает: цена на нефть в 2021 году снизится до 35 долларов за баррель и, несмотря на сделку ОПЕК+, вырастет лишь до 42–43 долларов к концу 2023 года. ВВП РФ при этом в 2021 году вырастет на 3–4%, но к 2023 году темпы роста замедлятся до 1–2%.

Третий сценарий – дезинфляционный. При нем нефть подешевеет до 35 долларов за баррель в 2021 году и восстановится до 50 долларов после 2023 года. ВВП растет на 1,5–2,5% в год, лишь в 2022 году поднимется до 3%. Последний, рисковый сценарий, предполагает, что цена на нефть, несмотря на соглашение ОПЕК+, упадет до 25 долларов за баррель и будет медленно восстанавливаться до 35 долларов к концу 2023 года. В нем также «предполагается значимое влияние на параметры прогноза геополитических факторов».

Чего ждать он нефти

Было бы преждевременно говорить о том, что Россия слезла с нефтяной иглы, говорит управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. Просто доходы бюджета от нефтегазового экспорта упали, равно как их доля в бюджете, объясняет он. Главной причиной отвязки прогнозов ЦБ от цен на нефть все же стоит считать бюджетное правило Минфина. Согласно, ему валюта продается при падении нефти и покупается при ее росте, что выступает в качестве стабилизационного механизма для колебаний. За счёт этого прогнозы курса на ближайшую перспективу становятся более предсказуемыми, что хорошо для бизнеса и финансовых рынков.

Тем не менее, уверен эксперт, в более долгосрочной перспективе России все еще не под силу отвязаться от конъюнктуры нефтяного рынка. Обвал спроса на энергию ранее в этом году привел к резкому падению профицита платежного баланса, что давило на рубль летом.

Кроме того, если и далее Россия будет искусственно сдерживать уровни добычи нефти и подавлять экспорт газа, то о потенциале рубля будет сложно говорить, даже если уровень ЗВР будет достаточным для компенсации негативного эффекта при колебаниях рубля, замечает Алексей Кириенко. Ухудшение в добывающих отраслях означает и сокращение потенциала экономики в целом.

Что касается прогнозов, то в ЦБР ожидают весьма вялого восстановления нефтяных котировок, предполагая даже в базовом сценарии 38 долларов за баррель Urals в 2020 году, отмечает Алексей Кириенко. В предыдущие месяцы стоимость барреля уходила выше 40 долларов. Это, по его словам, говорит об ожиданиях весьма неуверенного дальнейшего восстановления, что на длительный срок сохранит давление на экономику с этой стороны.

Чего ждать от мира и от себя

Отчасти ЦБ отражает эффект бюджетного правила, которое очень заметно сгладило эффект от нефтяных цен на доступные стране в целях развития экономики финансовые ресурсы, полагает и шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Четвертый месяц рынок российских активов, допустим, более чем сдержанно наблюдает, как снижались объемы продажи валюты Минфином по мере приближения нефти вплотную к цене отсечки 42.5 доллара за баррель Urals, и как в зависимости от колебаний ее цены равномерно и без резких движений колебалась валютная «подушка безопасности» ЦБ.

За год же, несмотря на резко упавший в мире спрос на нефть и на топливо, на снизившиеся цены, резервы страны еще и выросли на величину порядка 50 млрд долларов, за счет присутствия там большей доли евро-номинированных ценных бумаг и золота, отмечает он.

На основании всего этого, и страновая премия для внешних и внутренних инвесторов за риск при вложениях в ОФЗ Минфина и в корпоративные бумаги госкомпаний, также почти перестала зависеть от нефти: за исключением одного эпизода в середине августа с отмененным аукционом, Россия успешно продолжала привлекать займы на суммы от 85 до 215 млрд руб. В последние недели — даже под прессом потенциальных санкционных издержек, которых инвестсообщество может опасаться в связи с делом об отравлении Алексея Навального. Более того, Минфин ещё и отсекал многие заявки на покупку ОФЗ, если в них содержались требования более высоких купонных выплат.

Получается, делает вывод эксперт, что фундамент подпитки нацпроектов, других бюджетных мер поддержки развития страны, выглядит сейчас куда сильнее связанным с темпами общего восстановления мировой экономики. В конце концов, ведь и нефтяные цены, как минимум на ближайшую пару лет, станут именно функцией от темпов мирового роста. А также цены, на металлопрокат, на удобрения, на весь тот спектр продукции, который Россия экспортирует.

А больше всего, уверен Пётр Пушкарёв, ЦБ будет склонен держать руку на пульсе глобальной инфляции, которая в какой-то момент может подскочить из-за работающего на полную катушку долларового «денежного принтера». Эта проблема инфляционного скачка вряд ли проявится в мире раньше, чем через пару-тройку лет. Пока спрос подавлен, инфляционной спирали развиться сложно.

Но момент, когда эта вероятность усилится, говорит аналитик, будет связан именно с темпами глобального восстановления во внешней для нас экономики, и лишь дальше рикошетом может зацепить Россию. Так как базовым сценарием, все это понимают, является все-таки заметное отставание темпов восстановительного роста у нас от темпов такого же, но более быстрого восстановления у наших внешних торговых партнеров.