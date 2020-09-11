В Китае убедились в эффективности российского препарата от коронавируса

Как заявил вице-президент РАН Валерий Чарушин, ученые КНР подтвердили эффективность уральского лекарства «Триазавирин» в борьбе с коронавирусом, передают РИА «Новости».

По заявлению президента Харбинского медицинского университета Яна Баофэна, данный препарат не только сокращает продолжительность течения болезни, но и смягчает многие симптомы. Чарушин сообщил также, что на данный момент ответ носит неофициальный характер, поскольку исследования продолжаются, к примеру, в Китае «Триазавирин» тестируют в десяти госпиталях провинции Хэйлунцзян на больных с легкой или средней степенью тяжести.

Работа над препаратом ведется уже почти 40 лет, с середины 1970-х годов до 2014 года, и первоначально уральские ученые создавали «Триазавирином», как лекарство от гриппа. В 2000-ых годах препарат показал себя, как эффективное средство в борьбе вирусом Эбола и пневмонией. Китайская сторона закупила препарат еще в феврале.

Как сообщается в исследовании Высшей школы экономики, почти половина россиян не собирается делать прививку от COVID-19 ни при каких обстоятельствах. Число наших сограждан, которые негативно относятся к прививке от коронавируса и считает пандемию выдумкой выросло в РФ за последние три месяца.