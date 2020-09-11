В Кремле прокомментировали требования Германии по Навальному

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва пока не может завести уголовное дело по инциденту с Алексеем Навальным на основании выводов немецких военных медиков, а тем более по выводам «лаборатории германской армии».

«Так же, как и в ФРГ, наверное, невозможно возбудить уголовное дело на основе анализов, которые взяли в нашем военном госпитале», - сообщил чиновник. Он считает, что это юридический нонсенс. При это все необходимые проверочные действия со стороны российских следственных органов были произведены, добавил Песков

«Наши следственные органы работают, у них есть вопросы, появляются новые вопросы. Мы очень надеемся, что получим информацию от наших германских коллег», - продолжил представитель Кремля.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в аэропорту Омска, где врачи диагностировали ему нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Через некоторое время оппозиционера перевезли в немецкую клинику «Шарите». Через некоторое время немецкое правительство заявило, что в анализах Навального обнаружены остатки субстанции из группы боевых веществ «Новичок».

Ранее во властных структурах Германии приписали спасение оппозиционера Алексея Навального «цепочке счастливых случайностей» - быстрой реакции пилотов самолета, в котором ему стало плохо, а также помощи врачей в Омске, которые сразу же ввели Навальному атропин.